Kayseri Talas Belediyesinin tarih, kültür ve manevi mirası geleceğe taşıyan önemli mekânlarından Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi, ziyaretçilerin yoğun ilgisini görmeye devam ediyor. Tarihi atmosferi ve zengin kültürel birikimiyle dikkat çeken kültür evini, 2026 yılının ilk altı ayında 11 bin 867 kişi ziyaret etti.

KAYSERİ (İGFA) - Yaklaşık 175 yıllık tarihi konakta hizmet veren Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi, Mevlânâ aşkıyla gönüllerde iz bırakan Yaman Dede'nin hatırasını yaşatırken, bünyesindeki Tıpkı Basım Mushaflar ve Kur'an-ı Kerim Sergisi ile de ziyaretçilerine kültür ve maneviyat dolu bir yolculuk sunuyor. Geleneksel Türk evi mimarisini yansıtan yapı, yerli ve şehir dışından gelen misafirlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

'KÜLTÜREL MİRASIMIZI YAŞATARAK GELECEĞE TAŞIYORUZ'

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Yaman Dede Kültür ve Sanat Evinin yalnızca tarihi bir yapı değil, aynı zamanda medeniyet değerlerini yaşatan önemli bir kültür merkezi olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

'Yaman Dede Kültür ve Sanat Evimiz, tarihimizle, kültürümüzle ve manevi değerlerimizle kurduğumuz güçlü bağın en güzel örneklerinden biridir. Buraya gelen her ziyaretçimiz, sadece tarihi bir konağı gezmiyor; aynı zamanda medeniyetimizin izlerini, gönül dünyamızı ve kültürel zenginliğimizi yakından tanıma fırsatı buluyor. İlk altı ayda 11 bin 867 misafirimizi ağırlamış olmamız, bu değerlere gösterilen ilginin en güzel göstergesidir.'

Başkan Yalçın, Talas Belediyesinin kültürel mirası koruyan ve yaşayan mekânlara dönüştüren projelerini sürdüreceğini ifade ederek, 'Geçmişini yaşatan şehirler geleceğini daha güçlü inşa eder. Biz de tarihimize, kültürümüze ve manevi mirasımıza sahip çıkarak bu değerleri gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz.' dedi.

Tarihi dokusu, kültürel zenginliği ve huzur veren atmosferiyle Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi, Talas'ın kültür rotasının en anlamlı duraklarından biri olarak ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.