Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Plaj Voleybolu Trabzon Bioderma Pro Beach etabı, Yalıncak Plajı'nda yapılan heyecan dolu final müsabakalarıyla son buldu. Dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Plaj Voleybolu Trabzon Bioderma Pro Beach etabı, Yalıncak Plajı'nda gerçekleştirildi.

İran, Rusya, Ukrayna, Ürdün, Gürcistan, KKTC ve Türkiye'den 18 erkek ve 14 kadın plaj voleybolu takımının katıldığı 3 günlük turnuva, bugün yapılan heyecan dolu final müsabakaları ile sona erdi.

Final maçları sonucunda kadınlar kategorisinin şampiyonu Anna Değirmenci ve Adelia Akhmetova'nın takımı oldu. Bu kategoride ikinci Yaren Sencel ve Merve Çelebi'nin takımı olurken, üçüncülük başarısını ise Berfin Öztürk ile Esra Demirkıran'dan oluşan takım gösterdi.

Erkekler kategorisinde ise Bahman Salemiinjeboroun ile Arash Vakili'den oluşan İran takımı şampiyonluk ipini göğüsledi. Ahmet Can Tür ile Yasin Baysal ikinci, Hasan Hüseyin Mermer ve Nuri Şahin ise turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

KUPA VE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Yüzlerce kişinin izlediği nefes kesen final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren takımlara madalya, kupa ve ödüllerini Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Spor Şube Müdürü Muhammet Yılmazoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Tesisler Şube Müdürü İbrahim Baş, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Faruk Asma, Trabzon Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi Ferdi Sakallıoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi Gültekin Tekinalp, Türkiye Voleybol Federasyonu Danışma Kurulu Üyesi Mehmet Semiz ve Türkiye Voleybol Federasyonu Trabzon İl Temsilcisi Miraç Ocak takdim etti.

SPOR ŞEHRİ TRABZON

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Tarih, kültür, sanat ve turizmin yanı sıra bir spor şehri olan Trabzon'umuzda, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyor ve sporun tüm branşlarının gerçekleştirilebileceği altyapıya sahip olduğumuzu dünyaya bir kez daha gösteriyoruz. Branşı ne olursa olsun spora ve sporcuya desteklerimiz sürecek' denildi.