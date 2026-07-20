Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, 16-18 Temmuz 2026 tarihlerinde Konya'da gerçekleştirilen SOBE Vakfı Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışları'nda önemli başarılara imza attı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Şampiyonada mücadele eden Büyükşehir sporcusu Gizem Koyunbakan, 50, 100 ve 200 metre kurbağalama ile 50, 100 ve 200 metre sırtüstü kategorilerinde birincilik elde ederek katıldığı 6 yarışın tamamında Türkiye şampiyonu oldu.

Bir diğer başarılı sporcu Muhammed Eyüp Karabacak ise katıldığı 6 yarışta 3 Türkiye şampiyonluğu, 2 Türkiye ikinciliği ve 1 Türkiye üçüncülüğü kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Elde ettikleri derecelerle hem Eskişehir'in hem de Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün gururu olan sporcular, milli takım seçmeleri öncesinde gösterdikleri performansla da dikkat çekti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.