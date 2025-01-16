Kayseri Talas Belediyesi’nin önemli projeleri arasında yer alan Talas Millet Bahçesi soğuk kış şartlarına rağmen hızla ilerlemeye devam ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Jandarmanın hemen üstündeki 100 bin metrekare alanda yapımı süren Talas Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu.

Birim müdürleri ve yüklenici firma yetkilileri ile belediye görevlilerinin de hazır bulunduğu incelemede Başkan Yalçın, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Başkan Yalçın, içerisinde bir günlük karbondioksiti bir gecede oksijene çeviren endemik bitkilerle donatılacak karbon yutak alanı bulunan Talas Millet Bahçesi’nin ilkbaharda açılmasının planlandığını söyledi.

“İLÇEMİZE DEĞER KATACAK PROJE”

Konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, “İlçemize değer katacak en önemli yatırımlardan birisi olan Talas Millet Bahçesi'nde hızlı şekilde ilerliyoruz. Hava şartları elverdiği müddetçe de çalışmaya devam edeceğiz. Emeği geçen müteahhit firmaya ve mesai arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum.” ifadelerini kullandı.