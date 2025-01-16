Kadın girişimcilerin işlerini büyütmeleri, yeni pazarlara açılmaları ve ticaret hayatında daha fazla yer edinmeleri amacıyla düzenlenen Ticaretin Kadınları Buluşması’nın ilk etkinliği, Adana’da katılımcılara ilham verici fırsatlar sundu.ADANA (İGFA) - Kadın girişimcilerin ekonomik hayatta daha fazla yer almasını sağlamak amacıyla 2022 yılında Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Garanti BBVA iş birliğiyle hayata geçirilen Ticaretin Kadınları Platformu, 2025 yılı boyunca dört farklı şehirde buluşmalara Adana'dan başladı.

Adana Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen buluşma, Adana Valisi, Adana İş Kadınları Derneği Başkanı, TOBB Adana Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Başkanı ve birçok önemli ismin katılımıyla gerçekleşti.

Buluşma, kadın girişimcilerin ticaret hayatındaki rolünü daha da güçlendirmek ve onları geleceğe yönelik yeni fırsatlar için hazırlamak adına büyük bir adım oldu.

KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu, Garanti BBVA ile 2022 yılında hayata geçirilen Ticaretin Kadınları Platformu'nun kadın girişimcilere daha fazla fırsat sunmayı, onların ticaret hayatında daha fazla yer almasını sağlamayı ve sürdürülebilir bir geleceğe adım atmalarına yardımcı olmayı amaçladığını söyledi.

Türkiye’nin en dinamik şehirlerinden biri olan Adana'da, bu platformun gücünü daha da büyüterek, kadın girişimcilerimizle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Bezircioğlu, "Ticaretin Kadınları Buluşmaları'nın ilk adımını burada atmaktan gurur duyuyoruz. Kadın girişimcilerin işlerini büyütmeleri, yeni pazarlara açılmaları ve ticari ağlarını genişletmeleri için sunduğumuz bu buluşmalar, aynı zamanda onların birbirleriyle bilgi ve deneyim paylaşabilecekleri bir platform oluşturuyor. KAGİDER olarak, kadınların finansal okuryazarlığını artırmak, kamu ihalelerine erişimlerini kolaylaştırmak ve ekonomik hayatın her alanında daha güçlü bir şekilde yer almalarını sağlamak için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.