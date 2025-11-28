Kayseri Sanayi Odası tarafından düzenlenen 'Türk-Alman Yatırım ve İş Birliği' konulu toplantıda konuşan KAYSO Başkanı Büyüksimitci, vize süreçlerinin Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin gerçek potansiyelinin ortaya çıkmasının önünde ciddi bir engel oluşturduğunu söyledi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) tarafından 'Türk-Alman Yatırım ve İş Birliği' konulu toplantı düzenlendi. KAYSO Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Emre Sönmez ile çok sayıda iş insanı ve sanayici katıldı.

Toplantının açılışında konuşan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Alman iş insanları heyetinin tam 18 yıl aradan sonra yeniden Kayseri'de bir program gerçekleştirmesinin son derece anlamlı ve kıymetli olduğunu belirtti.

Etkinliğin iki ülke iş dünyası arasında yeni bir dönemin kapısını aralayacağını ifade eden Başkan Büyüksimitci, 'Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler sadece diplomatik düzeyde değil; ticaretten teknolojiye, üretimden eğitime kadar pek çok alanda güçlü bir ortaklık üzerine kuruludur. Almanya, uzun yıllardır ülkemizin en önemli ticaret partnerlerinden biridir. Kayseri iş dünyası da Almanya pazarını her zaman stratejik önemde görmüş ve bu iş birliğini her geçen yıl daha da güçlendirmeye çalışmıştır' dedi.

Büyüksimitci, Kayseri'nin ülke ekonomisine sağladığı katkıya da değinerek; '2024 yılında 4 milyar dolar ihracat ve 2 milyar dolar ithalat gerçekleştiren şehrimiz, ithal ettiğinin iki katını ihraç ederek Türkiye ekonomisine net katkı sunan nadir illerden biridir. Kayseri, mobilya ve mobilya yan sanayi üretiminde Türkiye'de birinci, elektrikli ev aletleri ihracatında ikinci, mobilya ve kabloda ise üçüncü sıradadır. İhracatımızın yüzde 49'unu Avrupa ülkelerine yapıyoruz. Kayseri olarak toplam ihracatımızın yüzde 20'den fazlasını da yalnızca Almanya'ya yapıyoruz' dedi.

Özellikle sanayi, teknoloji ve nitelikli üretim alanlarında iki ülke arasında çok daha derin iş birlikleri kurulabileceğini belirten Başkan Büyüksimitci şunları söyledi; Her iki ülkenin yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve Ar-Ge gibi konulardaki tecrübelerinin bir araya gelmesi, Kayseri'nin güçlü sanayi altyapısıyla birlikte önemli bir sinerji oluşturacaktır. Sanayicilerimiz her zaman iş birliğine açık, ortak projelere hevesli ve karşılıklı kazanım temelinde ilerlemeyi önemseyen bir yapıya sahiptir. Bugünkü görüşmelerin de bu çerçevede son derece verimli geçeceğine inanıyorum'

Vize süreçlerinin Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin gerçek potansiyelinin ortaya çıkmasının önünde ciddi bir engel oluşturduğuna vurgu yapan Büyüksimitci, 'Takdir edesiniz ki, iş dünyası için zaman, en kritik unsurdur. Üretimi, tedariki, fuar ziyaretlerini, makine kurulumlarını, eğitim programlarını ve ticari görüşmeleri etkileyen bu gecikmeler, firmalarımızın rekabet gücünü zayıflatmakta; kimi zaman da ticaretin tamamen aksamasına neden olmaktadır. Bizler, iki ülke iş dünyası arasındaki bu güçlü bağın daha hızlı, daha kolay ve karşılıklı güven çerçevesinde ilerlemesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle vize süreçlerinde iş insanlarına yönelik öngörülebilirlik, hız ve kolaylaştırıcı uygulamaların artırılmasını talep ediyoruz. Bu, sadece Türk iş dünyasının değil, Alman şirketlerinin Türkiye'deki yatırımlarının da daha etkin yönetilebilmesi için karşılıklı bir ihtiyaçtır' diye konuştu.

Büyüksimitci, Kayseri sanayisinin iş disiplini, üretim gücü ve ihracat vizyonuyla Almanya ile çok daha geniş bir iş birliği yelpazesi kurmaya hazır olduğunu belirterek, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür edip konuşmasını tamamladı.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, iki ülke arasındaki iş fırsatlarını değerlendirmeyi ve işbirliğinin hangi yönde ilerleyebileceğini ele almak istediklerini söyledi. Kayserili iş insanlarının dile getirdiği vize sorununa değinen Sorg, herkesin kendi ülkesindeki siyasi yetkililerine de yönelerek ne gibi çözümler sunulabileceğinin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Sorg, hem Ankara hem Brüksel hem de Schengen ülkelerinin alacağı siyasi kararların bu sorunun çözümünde önemli olduğunu ifade etti.

Uzun vadedeki yatırımların sırrının güven olduğunu vurgulayan Sorg, şöyle konuştu:' Türkiye Almanya'nın en önemli ticaret partnerlerinden birisi. Dünyadaki diğer ticaret merkezleriyle kıyaslandığı zaman bu yıl iki ülke arasındaki ticaret çok daha olumlu gelişti. Birçok şey üzerine inşa edebileceğimiz alanımız var, ziyaretlerimde bunları görüyorum. Alman inovasyonu Türk yetenekleriyle birleşiyor ve çok daha farklı bir sinerji ortaya çıkıyor. Her ne kadar hem Almanya'da hem de Türkiye'de zor ticari imkanlar olsa da bunlar çok önemli. Buraya 18 yıl önce bir heyet gelmiş. Görüşmelerle, buluşmalarla belirli zeminler oluşturulabilir. Burada federal devletten, ticaret ve sanayi odalarından temsilciler var'