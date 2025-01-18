Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mevlana Mahallesi Mehmet Zeynep Akköse İlkokulu’nda düzenlenen karne törenine katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve Başkan Yalçın’ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı ve diğer protokolün katıldığı törende yarıyıl tatiline giren öğrencilerin karneleri verildi.

Sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilerle buluşan Başkan Yalçın, her birine karnelerini ve belgelerini verdi. Çocukların gözlerinden öpen Başkan Yalçın, yarıyıl tatillerini dinlenerek ve kitap okuyarak geçirmelerini tavsiye etti.

Program öğrencilerle birlikte çektirilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.