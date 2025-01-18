Bursa İnegöl Belediyesi 2 haftalık sömestr tatili için çocuklara tatili doya doya yaşatacak birbirinden güzel etkinlikler hazırladı. Her gün farklı bir etkinlik, tatil süresince İnegöllü öğrencilerle buluşacak. BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi yarıyıl tatilinde çocukları unutmadı. Tatil süresince her gün farklı bir kültür sanat etkinliğinin öğrencilerle buluşturulması adına planlamalar yapıldı. 20 Ocak Pazartesi günü başlayacak etkinlikler 1 Şubat Cumartesi gününe kadar devam edecek.

KÜLTÜR SANAT DOLU YARIYIL TATİLİ

İnegöl Belediyesi yarıyıl tatili kültür sanat etkinlikleri 20 Ocak Pazartesi günü 5-12 yaş arası çocuklara yönelik “Sihirbaz Gösterisi” ile başlayacak. Etkinlik 14.00’da Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek. 21 Ocak Salı günü yine 14.00’da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde 5-12 yaş arası çocuklara yönelik “Karagöz Gösterisi”, 22 Ocak Çarşamba 14.00’da aynı salonda “Bubble Show” gösterisi yapılacak. Bu süreçte yetişkinlere yönelik programlara da ara verilmeyecek. 22 Ocak Çarşamba akşamı 20.00’da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde “Ayyar Hamza” yetişkin tiyatro gösterisi İnegöllü sanatseverlerle buluşacak. 23 Ocak Perşembe günü 14.00’da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde 6-12 yaş arası çocuklara yönelik “Oyun Arkadaşım” isimli çocuk tiyatro gösterisi öğrencilerin beğenisine sunulacak. 24 Ocak Cuma günü 14.00’da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde sinema günleri etkinlikleri kapsamında 5-12 yaş arası çocuklara yönelik “6 Süper Kahraman” isimli animasyon film gösterimi yapılacak. 25 Ocak Cumartesi günü ise 14.00’da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde “Eğlenceli Bilim Partisi” etkinliği çocuklarla buluşacak.

HER GÜNE FARKLI BİR ETKİNLİK

Tatil süresince sadece Pazar günleri etkinliklere ara verilecek. Yarıyıl tatili etkinlikleri 27 Ocak Pazartesi günü itibariyle devam edecek. Pazartesi günü 11.00-12.00 Saatleri arasında İnegöl Belediyesi Gençlik Merkezinde “Şönil Tela Tasarım Etkinliği” 7-10 yaş arası çocuklarla yapılacak. 28 Ocak Salı günü yine 11.00-12.00 saatleri arasında Gençlik Merkezinde “Renkli Çoraplar Kuklası Etkinliği” yapılacak. 29 Ocak Çarşamba günü de bu etkinlikler kapsamında aynı yer ve saatte “Dil Çubuklarından Çerçeve Yapımı” etkinliği gerçekleştirilecek. 29 Ocak Çarşamba akşamında da yetişkinlere yönelik etkinlikler kapsamında 20.00’da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde THM Gençlik Korosu Ege Türküleri Konseriyle sahne alacak. 30 Ocak Perşembe günü 14.00’da Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı içerisinde bulunan D Blok Kitaphanede ortaokul seviyesindeki öğrencilere yönelik “Mektup Yazma Atölyesi” etkinliği yapılacak. 31 Ocak Cuma günü 14.00’da yine D blok kitaphanede “Origami Etkileşimli Hikaye Atölyesi” ilkokul düzeyi öğrencilere yönelik yapılacak. Aynı gün 12.00-16.00 saatleri arasında da D blok kitaphanede “3 boyutlu kalemlerle tasarım atölyesi” 7-8 yaş grubu öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek. 31 Ocak Cuma akşamı 20.00’da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde Volkan İmançer gençlik pop konseri 13 yaş ve üzeri tüm vatandaşlara yönelik yapılacak. 01 Şubat Cumartesi günü 12.00-15.00 saatleri arasında D blok kitaphanede “Robotik Kodlama ve Yapay Zeka Atölyesi” etkinliği 9-10 yaş grubu öğrencilere yönelik yapılacak. Sömestr tatilinin final programında ise 01 Şubat Cumartesi günü 14.00’da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde kukla gösterisi 5-12 yaş arası öğrenciler için sahnelenecek.

BAŞKAN TABAN’DAN DAVET

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yarıyıl tatili etkinliklerine yönelik yaptığı açıklamada özellikle her yaş grubuna hitap edecek programlar hazırlamaya ve her güne farklı bir etkinlikle öğrencileri buluşturmaya gayret ettiklerini söyledi. Başkan Taban, tüm ilçe halkını ve öğrencileri programlara davet etti.