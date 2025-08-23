Kayseri Talas Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay hizmete sunulan Talas Millet Bahçesi bir yandan vatandaşlara temiz ve serin havada dinlenme imkanı sunarken bir yandan da ev sahipliği yaptığı kültürel etkinliklerle parka gelenlere keyifli zaman geçirtiyor.

KAYSERİ (İGFA) - Açıldığı günden bu yana her akşam onbinleri ağırlayan Talas Millet Bahçesi’nde düzenlenen kültür sanat etkinliklerine bir yenisi daha eklendi. Talas Musiki Cemiyeti Yeşil Doğa Grubu, seslendirdiği birbirinden güzel parçalarla vatandaşlara keyifli bir akşam yaşattı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın da katıldığı programda Yeşil Doğa Grubu, sevilen şarkı ve türkülerden oluşan bir performans sergiledi. Başkan Yalçın’ın yanı sıra vatandaşların da seslendirilen eserlere eşlik ettiği program ilgiyle takip edildi.

TEŞEKKÜRLER PEŞPEŞE

Düzenlenen program ile ilgili düşüncelerini aktaran Talaslılar da, “Neredeyse her akşam buradayız. Evler çok sıcak ve durulmuyor. Buraya gelip serinliyoruz, dinleniyoruz ve bu tür etkinliklerle keyifli vakit geçiriyoruz. Başkanımız Mustafa Yalçın’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da hem vatandaşlara hem de sanatçılara teşekkür ederek, “Çok güzel bir akşam yaşadık. Burası gece yarılarına kadar dolup taşıyor. Biz de mini konserler ve dinletilerle hemşehrilerimizin keyfine keyif katmaya gayret ediyoruz. Bu akşam da Talas Musiki Cemiyetimizin Yeşil Doğa Grubu bizler için sahne aldı. Kıymetli sanatçı dostlarımız, çok güzel parçalar seslendirdiler. Hem kendilerine hem de bize eşlik eden tüm değerli Talaslı kardeşlerime teşekkür ediyorum” dedi.