Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından bu yıl 5. kez düzenlen OSB Yıldızları Araştırması Ödül Töreni, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSB başkanları ve müdürleri ile sanayicilerin katıldığı törende, OSB'lerde faaliyet gösteren fabrikalara 12 farklı kategoride 120 plaket takdim edildi.

Bursa OSB'ye, OSB Yıldızları sıralamada en çok katılımcısı olan OSB kategorisinde 3.'lük ödülü verildi. Bursa OSB Müdürü Osman Yıldırım ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü' den aldı.

2024 yılının verilerinden elde edilen araştırma sonuçlarına göre, Bursa OSB'den 5 firma 13 kategoriden ödüllerini aldı. 'OSB'nin Yıldızları Araştırması Ödül Töreni'nde Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. beş kategoride, Sampa Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.dört kategoride, Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. iki kategoride ve Sarıgözoğlu Hidrolik Makina ve Kalıp Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Rudolf Duraner Kimyevi Maddeler Ticaret ve Sanayi A.Ş. de birer kategoride ödül aldılar.

Bursa OSB firmalarının OSB'nin Yıldızları Araştırması'ndaki başarıları ve aldıkları ödülleri değerlendiren Bursa Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Osman Yıldırım, 'Türkiye'nin ilk OSB'si olan Bursa OSB her alanda örnek olmaya devam ediyor. Ödüllendirilen ve OSB'nin Yıldızları listesinde yer alan tüm firmalarımızı gönülden kutluyorum' dedi.

Osman Yıldırım değerlendirmesinin devamında, ''OSBÜK OSB Yıldızları 2024 Araştırması'nda Sıralamada En Çok Katılımcısı Olan OSB'ler arasında 3. lük ödülü almamızdan dolayı mutluyuz'' şeklinde konuştu.