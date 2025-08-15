Kayseri Şeker’in sosyal sorumluluk anlayışıyla, Kayseri Şekerspor Kulübü organizasyonunda geleneksel hale getirdiği yaz spor okullarının 13’üncüsü, bu yıl da yoğun ilgiyle tamamlandı.KAYSERİ (İGFA) - Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen yaz spor okulunun kapanış törenine; Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Kayseri Şeker Genel Müdürü İsmail Gedik ile Genel Müdür Yardımcıları, Birim Müdürlerinin yanı sıra kulüp başkanı, antrenörler, veliler ve yaz spor okulu öğrencileri katıldı. Program kapsamında öğrenciler, Arif Nihat Asya’dan “Bayrak” ile “Dua” ve Orhan Şaik Gökyay’dan “Bu Vatan Kimin” şiirlerini seslendirerek anlamlı bir performans sergiledi.

Beş hafta süren ve haftada dört gün olarak gerçekleştirilen yaz okulu kapsamında; öğrenciler profesyonel antrenörler eşliğinde futbol, güreş ve satranç branşlarında temel eğitimler aldılar. Ayrıca, çocukların yalnızca fiziksel değil; zihinsel, ahlaki ve sosyal gelişimlerine de katkı sağlamak amacıyla Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Nezaket, Saygı ve Görgü Kuralları dersleri verildi. Kayseri’de 650, Boğazlıyan’da 150 olmak üzere toplam 800 öğrencinin katıldığı yaz okuluna 7–15 yaş aralığındaki çocuklar eğitim aldı. Katılımcı öğrencilerin tüm kıyafetleri ile ulaşım hizmetleri ücretsiz olarak sağlandı. Böylece öğrenciler hem eğlenceli bir yaz tatili geçirdi hem de takım ruhunu, sportmenliği ve temel saygı bilincini pekiştirerek programdan mezun oldu.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Şekerspor Onursal Başkanı Hüseyin Akay, kapanış töreninde yaptığı konuşmada, "Kayseri Şeker Yaz Spor Okulu’nun 13’üncüsünü daha dün gibi, Kayseri Valimizle birlikte törenle açmıştık; bugün ise kapanışını gerçekleştiriyoruz. Değerli veliler, sizin göz bebeğiniz olan çocuklara biz de gözümüz gibi baktık" dedi.