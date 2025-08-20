Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, artan sıcaklıklar ve azalan yağışların tarımı tehdit ettiğini belirterek, damla sulamaya geçişin zorunlu olduğunu vurguladı. Fırat Nehri’nden Orta Anadolu’ya su getirilmesi gerektiğini söyledi.Habibullah EFENDİGİL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, kuraklık ve sıcaklıkların tarıma olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Pancar gibi ürünlerin ciddi su ihtiyacına rağmen barajlardaki su seviyesinin düştüğünü belirten Akay, “Eylül sonuna kadar pancar sulama ihtiyacı devam ediyor. Su sıkıntısı endişesi artıyor” dedi.

Türkiye’nin su fakiri bir ülke olduğunu vurgulayan Akay, salma sulamanın terk edilerek damla sulamaya geçilmesi gerektiğini ifade etti.

“Kapalı sistemle basınçlı sulama yatırımları yapılmalı. Böylece su kullanımı yarı yarıya azalır” diyen Hüseyin Akay, sulama maliyetlerinin çiftçiyi zorladığını, pancar üretiminde giderlerin yüzde 30’unu sulamanın oluşturduğunu belirtti. Akay, Orta Anadolu’nun su sıkıntısı riskine karşı Fırat Nehri’nden Sivas, Tokat ve Amasya üzerinden bölgeye su getirilmesi önerisinde bulunarak, “Fırat’ın suyunun yarısı aktarılırsa, su sorunu köklü şekilde çözülür. 5-6 yıl içinde bu sorun ciddileşecek, vakit varken harekete geçilmeli” çağrısı yaptı.

Kayseri Şeker’in damla sulama için 5-6 yıldır Ar-Ge çalışmaları yaptığını kaydeden Akay, “Çiftçilerimizin sadece %1-2’si damla sulamaya geçti. Bu dönüşümü hızlandırmalıyız” dedi.