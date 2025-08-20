Ankara Büyükşehir Belediyesi, Endonezya’nın başkenti Cakarta ile kardeş kent ilişkisi kurmak üzere önemli bir adım attı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cakarta Vali Yardımcısı Rano Karno arasında dostluk ve iş birliği anlaşması için ön protokol imzalandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cakarta Vali Yardımcısı Rano Karno, Endonezya Büyükelçisi Ahmad Rizal Purnama ve heyetlerinin katıldığı “Cakarta İş Birliği Niyet Beyanı İmza Töreni” ABB Başkanlık Makamı’nda gerçekleşti.

Türkiye ve Endonezya arasındaki tarihin uzun yıllara dayandığını belirten Mansur Yavaş, Türkiye ile Endonezya arasındaki diplomatik ilişkilerin 75., Endonezya’nın da bağımsızlığının 80. yılı olarak kutlandığını hatırlattı. İki kardeş kentin birlikte birçok projeye imza atacağını söyleyen Başkan Yavaş, “Özellikle belediyecilik alanında edindiğimiz tecrübe ve bilgi birikimlerini birbirimiz ile paylaşacak, kültürel konularda yapacağımız iş birliği ile de halklarımızın birbirlerini yakından tanıma fırsatı bulmalarına vesile olacağız” dedi.

Cakarta İş Birliği Niyet Beyanı İmza Töreni’nde ayrıca, Ankara ve Cakarta kentleri arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolardan 10 milyar dolara yükseltilmesi için kararlar alındı.

Cakarta Vali Yardımcısı Rano Karno ise, Cakarta halkına gösterdikleri samimi misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Mansur Yavaş daha sonra heyetle birlikte ATO Congresium’da Endonezya Ticaret ve Sanayi Odası, ATO, ASO ve MÜSİAD üyelerinin katılımıyla gerçekleşen “Cakarta- Ankara İş Formu”na katıldı.