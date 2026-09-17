Kayseri Melikgazi Belediyesi, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılında da öğrencileri yalnız bırakmadı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi'de yaşayan tam 6 bin öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteği sağlandı.

Türkiye'nin en çok eğitim yatırımı yapan belediyesi olduklarını vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yeni eğitim-öğretim yılı için başarı dileklerini ileterek şunları söyledi: 'Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için ilk ders zili çaldı. Evlatlarımız okulun ilk günü heyecanıyla okul sıralarındaki yerini aldı. Bizler de yeni dönem için en az onlar kadar heyecanlıyız.

Her zaman eğitimin ve gençliğin yanındayız. Türkiye'nin en çok okul kazandıran belediyesi olmanın gururuyla, ilçemizi modern kütüphanelerle donatmaya devam ediyoruz. Yeni eğitim-öğretim döneminde binlerce öğrencimizin okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteğini evlerine teslim ettik. Hepsine güle güle kullanacakları, başarı dolu bir yıl diliyorum. Yeni eğitim-öğretim dönemi tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.'