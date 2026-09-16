Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Denizli'de şehit aileleri ve gazilerle gerçekleştirdiği buluşmada terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Bakan Göktaş, 'Başka bedeller ödensin istemiyoruz' dedi.

DENİZLİ (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Denizli'de düzenlenen 'Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimizle Birlik ve Vefa Buluşması' programında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Göktaş, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Bakan Göktaş, terörle mücadele sürecinde dezenformasyon girişimleriyle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, şehit ailelerini ve gazileri provoke etmeye çalışanlara izin vermeyeceklerini söyledi. Bu kapsamda şehit yakınları ve gazilerle sık sık bir araya geldiklerini, talepleri doğrudan dinleyerek çözüm üretmeye çalıştıklarını ifade etti.

'HİÇBİR ANNENİN YENİDEN GÖZYAŞI DÖKMESİNİ İSTEMİYORUZ'

Türkiye'nin terörden çok büyük acılar yaşadığını vurgulayan Göktaş, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin, devletin en güçlü olduğu dönemde güvenli bir gelecek oluşturma iradesi olduğunu söyledi. Bakan Göktaş, 'Çünkü biz hiçbir annenin tekrar gözyaşı dökmesini istemiyoruz. Hiçbir çocuk babasız kalsın istemiyoruz. Başka bedeller ödensin istemiyoruz' ifadelerini kullandı.

Konuşmasında şehit ve gazilerin fedakârlıklarına da değinen Bakan Göktaş, Türkiye'nin güvenli ve huzurlu bir ülke olmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin önemli olduğunu söyledi. 'Bu topraklar milli topraklardır' diyen Bakan Göktaş, devletin güçlü olduğunu ve gerektiğinde gereken adımları zamanında attığını belirtti.

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE VEFA MESAJI

TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kurulmasının ardından sahaya çıktıklarını hatırlatan Göktaş, şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerini gözeterek çalıştıklarını kaydetti. Şehitlerin emanetlerinin kendileri için en kıymetli değer olduğunu ifade eden Göktaş, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, çocuklara güvenli bir gelecek bırakmak istediklerini söyledi. Bakan Göktaş, konuşmasında şehit ailelerine ve gazilere yönelik yapılan düzenlemeler hakkında da bilgi verdi. Göktaş, programda ayrıca 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.