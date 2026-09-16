Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım Köyü'nde üreticiler, fındık fiyatlarının düşüklüğü ve artan maliyetlere tepki göstermek için köprüye 'Bu köyde fındık fiyatları sebebiyle konkordato ilan edilmiştir' yazılı pankart astı.
Gamze KIR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık üreticilerinin yaşadığı ekonomik sıkıntılar, Esmahanım Köyü'ne asılan pankartla gündeme geldi.
Köydeki köprüye asılan pankartta, 'Bu köyde fındık fiyatları sebebiyle konkordato ilan edilmiştir' ifadeleri yer aldı.
Üreticiler, fındık fiyatlarındaki düşüş ile artan üretim maliyetlerine tepki gösterdi.
Pankart, köydeki üreticilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıya dikkat çekti.
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