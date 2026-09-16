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Üreticiler, fındık fiyatlarındaki düşüş ile artan üretim maliyetlerine tepki gösterdi.

Köydeki köprüye asılan pankartta, 'Bu köyde fındık fiyatları sebebiyle konkordato ilan edilmiştir' ifadeleri yer aldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım Köyü'nde üreticiler, fındık fiyatlarının düşüklüğü ve artan maliyetlere tepki göstermek için köprüye 'Bu köyde fındık fiyatları sebebiyle konkordato ilan edilmiştir' yazılı pankart astı.

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