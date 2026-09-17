Tarihi Kentler Birliği (TKB) 2026 Yılı Olağan II. Meclis Toplantısı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 18-19 Eylül tarihlerinde Kayseri'de gerçekleştirilecek.

KAYSERİ (İGFA) - TKB Encümen Üyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın ev sahipliğindeki programda, TKB Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Türkiye'nin farklı kentlerinden belediye başkanları ve meclis üyeleri bir araya gelecek.

Toplantı kapsamında Kayseri'nin tarihî, kültürel ve doğal mirası yerinde tanıtılacak. TKB heyeti, Kayseri Kültür Yolu başta olmak üzere Millet Bahçesi, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Ağırnas Mimar Sinan Evi ve Koramaz Vadisi Müzesi gibi kentin öne çıkan değerlerini ziyaret edecek.

Birlik Meclisi toplantısında ise TKB'nin çalışmaları ve gündemindeki konular değerlendirilecek. Program kapsamında ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalar ve kentin kültürel mirasına ilişkin sunumlar gerçekleştirilecek.