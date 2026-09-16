Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, içme sütlerine ilişkin yeni standartlarla tüketiciyi yanıltan uygulamalara son verildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. İbrahim Yumaklı, Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği'nde yapılan değişiklikle içme sütlerinde yeni bir dönemin başladığını duyurdu.

Bakan Yumaklı'nın paylaştığı düzenlemeye göre, tüketicinin kafasını karıştıran ara sınıflandırmalar kaldırılırken, etiketlerde daha net ve şeffaf bir yapı getirildi.

İlgili Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği'nde yapılan değişiklik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

4 NET YAĞ SINIFI GETİRİLDİ

Yeni düzenlemeyle birlikte içme sütleri artık yalnızca tam yağlı, yağlı, yarım yağlı ve yağsız olmak üzere 4 ana sınıfta satışa sunulacak.

Böylece kafa karıştıran yüzde bazlı ara tanımlamaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Düzenlemeye göre, çeşnili sütlerde kullanılacak çeşni oranı en az yüzde 1 olacak. Ayrıca çeşnili ve aromalı sütlerde glikoz ve fruktoz şurubu eklenmesi kesin olarak yasaklandı.

Yeni standartlarla birlikte yalnızca doğal aroma vericilerin kullanılmasına izin verilecek. İlave şeker miktarı ise en fazla yüzde 5 ile sınırlandırıldı.

'DOĞAL' İBARESİNE SINIRLAMA

Bakanlığın açıklamasına göre, 'doğal' kelimesi artık sadece tam yağlı ve yağlı sade sütlerin etiketinde kullanılabilecek. Böylelikle katkı ve aroma içeren ürünlerde yanıltıcı ibare kullanımının önüne geçileceğini belirten Bakan İbrahim Yumaklı, yapılan düzenlemenin temel besinlerden biri olan sütte kafa karışıklığını ve yanıltıcı etiketleri ortadan kaldırmayı amaçladığını belirterek, sağlıklı nesiller ve şeffaf sofralar için çalışmaların süreceğini söyledi.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik tebliğinin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz