Araç filosunu teknolojiye uygun araç ve ekipmanlarla genişleten Kayseri Melikgazi Belediyesi, bünyesine kattığı yeni 3 adet otobüs ve süpürge aracı ile araç filosunu genişletmeye devam ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi Belediyesi İnecik Tesislerinde bulunan araçları inceleyerek yetkililerden araçlar ve özellikleri hakkında bilgiler alan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi ilçemize daha seri ve nitelikli hizmet etmek için yeni araçlar almaya devam ediyoruz. İlçemize hizmet yolunda yeni aldığımız araçlarımızla gücümüze güç katıyoruz. Melikgazi'de göreve geldiğim 2019 yılından beri Melikgazi Belediyesi'ne 140'ı geçen iş makinesi kazandırdık. Sadece 2025 yılında ise 40 adet araç aldık. 2026'da da 'siftah dedik' ilk araçlarımız geldi.

İlçenin temizliğinde hizmet kalitesini artırmak amacıyla, Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bir adet çevre dostu ve teknolojik donanıma sahip yeni bir süpürge aracı aldık. Ayrıca 3 adet de otobüs aldık. Bunları da belediye hizmetlerimiz için kullanacağız. Araç sayımızı her yıl artırıyoruz. Böylece ilçe genelinde, ihtiyaca uygun, seri ve daha etkin bir hizmet sağlanmış oluyor. Bu yıl da en az 20, 25 araç almayı planlıyoruz. Rabbim kaza ve beladan korusun. Yeni araçlarımız Melikgazi'mize hayırlı uğurlu olsun.' dedi.