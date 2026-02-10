Düzce'nin Yığılca ilçesinde, 17 köyün ana ulaşım güzergâhı olmasının yanı sıra Yedigöller Turizm Yolu olarak da önem taşıyan grup yolunda altyapı çalışmaları hız kazandı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Yığılca Yedigöller grup yolunda devam eden çalışmaları, Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, Yığılca İl Genel Meclisi Üyeleri Ahmet Alkan ve Dursun Albayrak ile Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Müdürü Mustafa Çamlı yerinde inceledi. Yetkililer, altyapı çalışmalarının bu yıl büyük ölçüde tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Alkan, yaptığı açıklamada projenin Yığılca'nın ulaşımı, üretimi ve turizmi açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

Alkan, '17 köyümüzün ortak kullandığı ve aynı zamanda ilçemizin Yedigöller Turizm Yolu olarak büyük önem taşıyan grup yolunda altyapı çalışmalarına hız verdik. Bu güzergâh, köylerimizin günlük yaşamını kolaylaştırırken ilçemizin turizm vizyonuna da önemli katkı sağlayacak.' dedi.

Köylerin kalkınmasının ilçenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Alkan, hizmet anlayışlarının kalıcı çözümler üzerine kurulu olduğunu ifade ederek, 'Yığılca'nın köylerini merkezin gerisinde değil, merkezin tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Sorumluluğumuzun bilinciyle, yetki alanımızdaki her noktada sözle değil, çalışarak hizmet üretiyoruz' diye konuştu.

Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Alkan, Düzce Valisi Mehmet Makas, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik ve ilgili daire amirlerine şükranlarını sundu.

Yedigöller grup yolunun tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşımın rahatlaması ve Yığılca'nın turizm potansiyelinin daha da artması bekleniyor.