Akademisyen ve bilim insanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Tuzla Mercan Sahili'nde rastlanan deniz çayırlarının Marmara Denizi'ndeki nadir alanlardan biri olduğunu belirterek, deniz çayırlarının korunması için acil önlem çağrısında bulundu. Sarı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

BURSA (İGFA) - Akademisyen çevreci Prof. Dr. Mustafa Sarı, Tuzla Yelken Kulübü önünde bulunan sınırlı sayıdaki deniz çayırının (Zostera marina) büyük bir ekolojik değer taşıdığına dikkat çekti. Silivri'den İzmit Körfezi'ne kadar Marmara Denizi'nin kuzey kıyılarında deniz çayırlarının neredeyse yok olma noktasına geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Sarı, kıyıların doldurulması ve kirlilik nedeniyle bu hassas habitatların yaşam alanı bulamadığını ifade etti.

Tuzla'daki deniz çayırı alanının iki küçük kayalık tepe arasında sıkışmış durumda olduğunu belirten Sarı, çayırların doğu-batı yönünde genişleme şansının bulunmadığını, ancak güney yönlü olarak korunması halinde gelişebileceğini kaydetti.

MARMARA'DAKİ DENİZ ÇAYIRLARI HARİTALANDIRILDI

Sarı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü desteğiyle yürütülen MAR-ÇAYIR Projesi kapsamında Marmara Denizi'nde bulunan 4 deniz çayırı türünün (Cymodocea nodosa, Posidonia oceanica, Zostera marina, Zostera noltei) dağılım alanlarının belirlendiğini ve haritalandırıldığını açıkladı. Proje sonuçlarının bilimsel bir makale ile yayımlandığını da hatırlattı.

Araştırmaya göre Marmara'da en yaygın tür Cymodocea nodosa, en az bulunan tür ise Posidonia oceanica olurken; Zostera marina ve Zostera noltei belirli bölgelerde yoğunlaşmış durumda. Zostera marina'nın özellikle kuzey kıyılar ve İstanbul Boğazı'nda daha yaygın olduğu belirtildi.

'1 METREKARE DENİZ ÇAYIRI GÜNDE 10 LİTREDEN FAZLA OKSİJEN ÜRETİYOR'

Deniz çayırlarının ekosistem için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sarı, 1 metrekare deniz çayırının günde 10 litreden fazla oksijen ürettiğini, tropik ormanlardan daha fazla karbon tuttuğunu ve kıyıları erozyondan koruduğunu ifade etti. Deniz çayırlarının balıklar ve birçok deniz canlısı için barınma, üreme ve beslenme alanı sağladığını da sözlerine ekledi.

Deniz çayırlarıyla ilgili bilimsel çalışmaların arttığını ancak bilgi eksikliğinin sürdüğünü belirten Sarı, deniz çayırı bulunan kıyılara bilgilendirme panoları yerleştirilmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşlara da çağrıda bulunan Sarı, deniz çayırı görülen her alanın yetkililere bildirilmesinin Marmara Denizi'nin etkin yönetimine katkı sağlayacağını vurguladı.

Çapaların deniz çayırlarına verdiği zarara dikkat çeken Prof. Dr. Sarı, klasik beton tonozlar yerine vidalı bağlama sistemlerinin yaygınlaştırılmasının özellikle turizmin yoğun olduğu koy ve körfezlerde deniz çayırlarını koruyacağını ifade etti.