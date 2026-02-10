İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 14 ilde uyuşturucu madde ticaretine yönelik bu sabah eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini ve 305 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda büyük bir uyuşturucu operasyonuna imza atıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takipler kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin anlık mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya platformları üzerinden, uçtan uca şifreli ve kapalı gruplar aracılığıyla faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, uyuşturucu satıcılarının güvene dayalı kurye sistemi kurdukları, özel davet ve referansla girilebilen gizli gruplar oluşturdukları, kimliklerini gizlemek amacıyla sık sık kullanıcı adlarını değiştirdikleri ve siber devriye ekiplerine karşı yoğun tedbir aldıkları belirlendi. Şüphelilerin, nüfus yoğunluğuna göre gece-gündüz demeden 24 saat uyuşturucu madde ticareti yaptığı da tespit edildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/2021088014575841536

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yürütülen ortak çalışmalar sonucunda, kapalı grup ve kanallarda yönetici ve moderatör olarak faaliyet gösteren şüpheliler tek tek belirlendi. Şahısların farklı grup ve kanallar üzerinden de aktif şekilde uyuşturucu ticareti yaptıklarının ortaya çıkması üzerine operasyon kararı alındı.

Bu sabah İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Hatay, Mardin, Adıyaman, Giresun, Kastamonu ve Muş'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda toplam 305 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Açıklamasında uyuşturucuyla mücadelenin önemine dikkat çeken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,

'Uyuşturucuyla mücadele yalnızca bir iç güvenlik meselesi değil, küresel bir güvenlik meselesidir. Uyuşturucuya topyekün savaş açtık. Bu mücadeleyi sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz,' ifadelerini kullandı.