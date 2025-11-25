Kayseri Melikgazi Belediyesi, Bahçelievler Mahallesi'nde hayata geçireceği Asım-Türkan Balcı Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil İstasyonu'nda sona geldi.

KAYSERİ (İGFA9 - Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki sağlık yatırımlarının oldukça hızlı ilerlediğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi Belediyesi olarak sağlığa, halk sağlığına büyük önem veriyor, projelerimizi bu vizyon doğrultusunda hayata geçiriyoruz. İlçemizde sağlık ihtiyaçlarını karşılamak, vatandaşlarımıza daha nitelikli ve kaliteli hizmet sunmak için gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Projelerimizi hayata geçirirken her yatırımın merkezine insanı koyuyoruz. İnsan merkezli projelerimizde her zaman vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermesine odaklanıyoruz.

Türkiye'de en fazla sağlık merkezi yapan belediyelerden bir tanesiyiz. Bu kapsamda Bahçelievler Mahallesi'nde yaptığımız Asım-Türkan Balcı Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil İstasyonu'muzu hızla yaparak, sona getirdik. Zemin ve 1. kattan oluşan sağlık merkezimizde 5 hekim ve bir de 112 acil istasyonu da bulunacak. İçerisinde muayenehaneler, tıbbi müdahale odası, aşı odası-bebek izlem, gebe takip odası ve laboratuvar yer alacak. Vatandaşlarımızın erişimi kolay olsun diye, sağlık merkezimizin hemen yanı başına 2 adet de eczane yapıyoruz. Tefrişatını da yapıp inşallah en kısa zamanda sağlık merkezimizi hizmete açacağız. Melikgazi'ye değer katan eserleri ilçeye kazandırmaya, yeni eser ve hizmetlerle taçlandırmaya devam edeceğiz. Bu yatırımlarımızın hayata geçmesinde emeği olan herkese teşekkür ederim.' dedi.