Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğrencileri ile T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul'a katıldı.

KAYSERİ (İGFA) - Türkiye’nin son yıllardaki bilim ve teknoloji hamleleri ile dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline geldiğini ve Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile buna destek olacaklarını söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç.Dr. Mustafa Palancıoğlu, “TEKNOFEST, havacılık gösterilerinden yapay zeka yarışmalarına, insansız hava araçlarından roket simülasyonlarına kadar birçok kategorideki etkinliklerle teknoloji tutkunlarını bir araya getiriyor. Havacılık Lisemizde eğitime başlayan öğrencilerimize TEKNOFEST'i birlikte gezme sözü vermiştim. Öğrencilerimizle birlikte 13'üncüsü İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST’e geldik. Burada Türkiye'nin ilk uçak motorunu, Hürkuş'u, Baykar Bayraktar TB2, TB3 insansız hava araçlarını inceleyerek deniz, kara ve hava araçlarının sergisini de gezdik.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e katılan öğrencilerimiz oldukça heyecanlı ve mutluydular. Kendi bölümleri ile alakalı olan tüm teknolojileri ve hava araçlarını yakından gören öğrencilerimiz gururla ve büyük bir umutla festivalden ayrıldılar. Çünkü kendi alanlarıyla alakalı birçok başarılı işe şahit oldular. Bu festival, Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon alanındaki gücünü gözler önüne seriyor. Burada geleceğin liderlerini, mühendislerini, bilim insanlarını yetiştirmek adına önemli adımlar atılıyor. Biz Teknofest'e sadece bir etkinlik olarak değil; aynı zamanda gençlerimizin teknolojik yeteneklerini geliştirdiği, hayallerini gerçekleştirdiği yer olarak bakıyoruz. Ayrıca Melikgazi Belediyesi olarak son 3 yıl TEKNOFEST’e katılan öğrencilerimize malzeme desteği verdik. Eğitime vermiş olduğumuz destekler ile araştıran, kendini sürekli geliştiren ve üreten bir nesil oluşması için çalışıyoruz. İnşallah bizim okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz de böylesine başarılı hizmetlerin ve işlerin mimarı olurlar.” dedi.

Başkan Palancıoğlu, festival kapsamında Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEİ) Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit ile de bir araya geldi.