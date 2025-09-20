Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, 21-22 Eylül tarihlerinde Dünya Otomobilsiz Kent Günü’nü çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Etkinlikler kapsamında bazı bulvarlar araç trafiğine kapatılarak, vatandaşlara sokaklarda özgürce vakit geçirme fırsatı sunulacak.ESKİŞEHİR (İGFA) - Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Eskişehir’de renkli ve coşkulu bir organizasyon daha hayata geçiyor. Eskişehir Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyelerinin iş birliğiyle düzenlenen etkinliklerde “Dünya Otomobilsiz Kent Günü” Eskişehir’de ilk kez kutlanacak. “Herkes için hareketlilik” temasının öne çıkarılacağı etkinliklerde, karbon salınımının azaltılmasına ve insan sağlığı konularına dikkat çekilecek.

21 Eylül Pazar günü 10.00 - 18.00 saatleri arasında Huzur Mahallesi Ali Rıza Efendi Bulvarı ve Uluönder Mahallesi Sivas Kongresi Bulvarı, 22 Eylül Pazartesi günü ise 16.00 -22.00 saatleri arasında Atatürk Bulvarı’nın Dr. Sadık Ahmet Bulvarı ile Migros arasında kalan bölüm tek yönlü olarak taşıt trafiğine kapatılarak yayalara ve etkinliklere açılacak. Ali Rıza Efendi Bulvarı ve Sivas Kongresi Bulvarı’nda etkinlikler 12.00-15.00 saatleri, Atatürk Bulvarı’nda ise 18.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Diğer saatlerde de vatandaşlar taşıtsız caddelerde dilediğince vakit geçirebilecek.

“Dünya Otomobilsiz Kent Günü’nde Caddeler ve Sokaklar Bizim!” mottosuyla gerçekleşecek organizasyonda; stantlar kurulacak, müzik ve dans eşliğinde farkındalık etkinlikleri düzenlenecek. Çocuklardan yetişkinlere herkesi kucaklayan etkinliklerde, vatandaşlar araçsız bir günün keyfini doyasıya çıkaracak.