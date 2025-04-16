İlçede vatandaşların daha modern, nitelikli ve düzenli alışveriş yapabilmesi için çalışmalarını sürdüren Kayseri Melikgazi Belediyesi ilçeye kazandırdığı yeni pazar yerleri ile esnafa ve vatandaşlara daha rahat alışveriş mekanları sunuyor.

KAYSERİ (İGFA) - Hem esnafın daha sağlıklı koşullarda satış yapması hem de vatandaşların rahat bir ortamda alışveriş yapmasını hedefledikleri için ilçeye yeni pazar yeri yaptıklarını eski pazar yerlerinde ise bakım ve onarım yapıldığını hatırlatan Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi'mizin her köşesinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz. İlçemizde hem esnafımız hem de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını göz önüne alarak projelerimizi hazırlıyor ve hayata geçiriyoruz. İlçede bulunan pazar yerlerimiz şehrin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sağlıyor.

Kapalı pazar yerleri hem esnaflar hem de vatandaşlar için konforlu, güvenli ve düzenli bir alışveriş deneyimi sunar. Amacımız hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın yüzünü güldürecek projelere imza atmak. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak için elimizden gelen tüm yatırımları hayata geçiriyoruz. Selçuklu, Gürpınar, Kazım Karabekir, Bahçelievler ve Alparslan mahallelerine kapalı pazar yerleri yapmıştık. Kapalı pazar yerlerini alışveriş günleri dışında etkinlik veya kültürel faaliyetler için de kullanıyoruz. Bu kapsamda da pazar yerlerimiz çok yönlü mekanlar gibi hizmet ediyor.” dedi.