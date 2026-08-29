Bursa Osmangazi Belediyesi'nin Balkan coğrafyasının köklü kültürel mirasını yaşatmak, ortak değerleri gelecek kuşaklara aktarmak ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlediği 20. Osmangazi Belediyesi Uluslararası NAKEM Balkan Festivali, geniş katılımla gerçekleştirildi. Farklı ülkelerin kültürlerini Osmangazi'de buluşturan festival, renkli halk dansları gösterileri ve Rumeli Semih'in konseriyle katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

BURSA (İGFA) - Balkan kültürünün müziğini, danslarını ve ortak değerlerini Bursa'ya taşıyan festival, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlendi. Yusuf Emini'nin sunumuyla gerçekleşen programa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Yeni Parti Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Namık Kemal Halk Oyunları Derneği (NAKEM) Başkanı Celal Yalçın, Tüm Rumeli Dernekleri Federasyonu (RUMELİFED) Genel Başkanı Sedat Şengül, belediye başkan yardımcıları, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Yoğun ilgi gören gecede, Balkanların farklı bölgelerinden gelen kültürel zenginlikler aynı çatı altında buluştu.

Balkanların Ortak Mirası Osmangazi'de Yaşatıldı

Festivalde Kosova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan ve Karadağ'ın da aralarında bulunduğu 6 ülkeden gelen dans grupları, Rumeli Halk Dansları ve NAKEM Halk Dansları topluluklarıyla birlikte sahne aldı. Yaklaşık 500 dansçının aynı gecede buluştuğu festivalde, Balkan coğrafyasının geleneksel dansları, müzikleri ve rengarenk kostümleri Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'na taşındı. Birbirinden etkileyici koreografileriyle izleyenlerin büyük beğenisini kazanan ekipler, Balkan kültürünün zenginliğini ve ortak mirasını sahneye yansıttı.

'Balkanlar ve Rumeli ile Olan Kardeşlik Bağlarımızı Hiç Kaybetmedik'

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılını kutlayacaklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 'Başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, bu vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Bundan 955 yıl önce Anadolu'yu bizlere yurt tutan Malazgirt Zaferi'nin mimarı Sultan Alparslan'ı ve o dönemde hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi de aynı duygularla anıyorum.

Sultan Alparslan'dan Fatih Sultan Mehmed'e, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e kadar Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde bizlere bu toprakları yurt kılan kültürümüzü, örf ve ananelerimizi yaşatıyoruz. Bu değerleri yaşatan folklorumuz ve halk danslarımız, oralarda doğup büyüyen, daha sonra buraya göç eden ve geldikleri topraklarla bağlarını asla kaybetmeyen değerli kardeşlerimiz için de büyük önem taşıyor. Balkanlar ve Rumeli ile olan kardeşlik bağlarımızı hiç kaybetmediğimizi göstermenin en güzel yollarından biri NAKEM Festivali'dir. NAKEM Festivali'ni üç yıldır düzenliyoruz. Aslında 20 yıl önce başlayan bu organizasyonu, 'devlette devamlılık esastır' diyerek biz de devam ettirdik. İnşallah nice 20 yıllar boyunca folklorumuz ve ananelerimiz yaşatılmaya devam eder. Başta NAKEM olmak üzere Balkanlar'dan gelen tüm kardeşlerimize ve bu festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' şeklinde konuştu.

Yalçın'dan Başkan Aydın'a Festival Teşekkürü

Namık Kemal Halk Oyunları Derneği (NAKEM) Başkanı Celal Yalçın ise festivalin 20'nci yılına ulaşmasının kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını ifade ederek, 'Bu yıl bizim için gerçekten çok özel. Ben de festivalin ilk yılında onur başkanı olarak başlamıştım, bugün de aynı heyecanla karşınızdayım. Her yıl söylediğim gibi; biz birlikte oldukça, sizler de bizi destekledikçe bu festival devam edecek. Festivalin gerçekleşmesi için çok büyük bir emek ve mücadele ortaya konuldu. Erkan Başkan ve ekibiyle birlikte ciddi bir çalışma yürütüldü ve bugün hep beraber burada buluştuk. Bu organizasyonun en büyük mimarı ise sizlersiniz' diye konuştu.

Konuşmaların ardından NAKEM Başkanı Celal Yalçın, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a günün anısına teşekkür plaketi takdim etti.

Rumeli Semih'ten Coşku Dolu Konser

Gecenin ilerleyen bölümünde Rumeli Semih, sevilen eserleriyle Bursalılarla buluştu. Balkan ve Rumeli ezgilerinin yankılandığı konserde vatandaşlar, sanatçının seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Enerjisi yüksek performansıyla büyük beğeni toplayan Rumeli Semih, festivalin coşkusunu zirveye çıkardı.

Balkan kültürünün zenginliğini 20 yıldır yaşatmayı sürdüren Uluslararası NAKEM Balkan Festivali, müzikten halk danslarına uzanan programıyla kültürlerin buluşmasına ev sahipliği yaparken, Osmangazi'den Balkanlara uzanan dostluk ve kardeşlik bağlarını bir kez daha güçlendirdi.