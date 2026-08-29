24 ilden 80'in üzerinde antikacının buluştuğu Antika ve Müzayede Fuarı, Kayseri Talas Türk Dünyası Millet Bahçesi'nde kapılarını açtı. Fuarda 100 bin parça eser, görücüye çıktı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi tarafından her ayın ikinci pazar günü kurulan Antika Pazarı, bu kez Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen antikacı ve koleksiyonerleri buluşturan özel bir organizasyona dönüştü. 24 ilden 80'in üzerinde esnafın katıldığı Antika ve Müzayede Fuarı, Talas Türk Dünyası Millet Bahçesi'nde başladı.

İki gün sürecek organizasyonda birbirinden özel antika eserler meraklılarıyla buluşurken, fuar kapsamında Kayseri Klasik Otomobiller Derneği iş birliğiyle klasik otomobil sergisi de gerçekleştiriliyor. Geçmişin izlerini taşıyan eşyalar ve klasik otomobiller, ziyaretçilere adeta nostalji yolculuğu yaşatıyor.

'ANTİKA ESKİ BİR EŞYA DEĞİL, HİKÂYESİ OLAN BİR EŞYADIR'

Fuarın organizatörlerinden Sami Karaca, antikaya bakışlarını, 'Buradan toplanan bütün esnaf kardeşlerimizle antikaya bir değer vererek, yani antika eski bir eşya değildir, hikâyesi olan bir eşyadır diyerek buradayız. Herkese keyifli alışverişler diliyorum.' sözleriyle ifade etti.

Bir diğer organizatör Mustafa Erkan ise organizasyona verdiği destek nedeniyle Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür ederek, 'En büyük destekçimiz, antikaya en büyük gönül veren bence Sayın Belediye Başkanımızdır. 24 ilden bize gönül veren meslektaşlarım, Kayseri'ye hoş geldiniz.' dedi.

Organizatör Ahmet Karagülle de fuarın gördüğü ilgiyi ortaya koyarak, '24 ilden 80 esnaf ile 2 gün boyunca hep birlikteyiz. Başkanımıza özellikle teşekkür ediyoruz. Bir başka etkinlik için daha büyük bir alan istiyoruz. 200'e yakın talep vardı.' ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YALÇIN: 'KOLEKSİYONERLİK BİR ANI BİRİKTİRMEKTİR'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas'ın sosyal etkinlikleriyle Kayseri'nin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini belirterek, Türk Dünyası Millet Bahçesi'nin de bu etkinliklere ev sahipliği yapan önemli bir alan olduğunu söyledi.

Talas'ın yeme-içme mekânları ve sosyal etkinlikleriyle öne çıktığını ifade eden Başkan Yalçın, 100 bin metrekarelik Türk Dünyası Millet Bahçesi'nde çok sayıda etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, 'Bunların içinde en akılda kalacak olanı da Antika ve Müzayede Fuarı'dır.' dedi.

24 ilden 80'in üzerinde antika meraklısı ve koleksiyonerin Talas'ta buluşmasının önemli olduğunu vurgulayan Başkan Yalçın, koleksiyonculuğun yalnızca eşya biriktirmek olmadığını dile getirdi.

'Herkesin bir koleksiyonu olmalı. Koleksiyonerlik sıradan şeyleri değil, bir anı biriktirmektir.' diyen Başkan Yalçın, fuarda yer alan her objenin ayrı bir hikâyesi ve anısı bulunduğuna dikkat çekti.

Antika Pazarı'nın geçmişte Harman Meydanı'nda başladığını, ilginin artması üzerine Mevlana Mahallesi Semt Pazarı'na taşındığını hatırlatan Başkan Yalçın, bugün organizasyonun çok daha geniş bir katılımla gerçekleştirildiğini belirterek antikacı esnafına teşekkür etti.

MEMİŞ: 'TÜRK DÜNYASI MİLLET BAHÇESİ KAYSERİ'NİN KALBİNİN ATTIĞI NOKTALARDAN BİRİ'

Talas Kaymakamı İlyas Memiş ise Türk Dünyası Millet Bahçesi'nin artık yalnızca Talas'ın değil, Kayseri'nin de önemli sosyal yaşam merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi.

Çiçek Festivali, konserler ve farklı etkinliklerle parkın sürekli hareketli olduğunu belirten Kaymakam Memiş, farklı şehirlerden gelen antikacıların yer aldığı fuarın da meraklıları için güzel bir etkinlik olmasını temenni etti.

MÜZAYEDEDE HEYECANLI ANLAR

Konuşmaların ardından birbirinden özel antika ürünlerin sergilendiği müzayedeye geçildi. Antika meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği müzayedede eserler yeni sahiplerini bulurken, Başkan Mustafa Yalçın da müzayededen alışveriş yaptı.

Fuar alanındaki antika eserlerin yanı sıra klasik otomobiller de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Böylece Talas Türk Dünyası Millet Bahçesi'nde tarih, koleksiyonculuk ve otomobil kültürü aynı atmosferde buluşuyor.

Talas'ta her ayın ikinci pazar günü yaşatılan Antika Pazarı geleneği, bu özel fuarla birlikte Türkiye'nin dört bir yanından antikacıları ve koleksiyonerleri buluşturan büyük bir kültür ve nostalji buluşmasına dönüşmüş oldu.