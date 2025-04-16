Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 49’uncu Turizm Haftası dolayısıyla Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Başkan Büyükkılıç, “Kayseri turizm şehri. Açık hava müzesiyiz. Turizmi nitelikli hale getirmemiz lazım” dedi.KAYSERİ (İGFA) - 15-22 Nisan Turizm Haftası’nın 49’uncusu kentte çeşitli etkinlikler ve aktivitelerle kutlanırken, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği (KAYTİD) Başkanı Serdar Sarıçam ve sektör temsilcilerinin yer aldığı beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Kayseri turizm şehri” dedi.

Birlik, beraberlik vurgusu yapan Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başta olmak üzere, turizm alanındaki çalışmalara katkılarından dolayı emeği geçenlere teşekkür ederek, “Şehrimizi önce kendimiz tanıyacağız, sonra başkalarına tanıtacağız. Bu çok önemli. Sahiplenme duygusunu da oluşturmamız lazım. Bu farkındalığı oluşturacak gayret göstermeliyiz. Açık hava müzesiyiz. Tabi ki gastronomi bu işin olmazsa olmazı. Bu alanda da şehrimizin UNESCO’nun kreatif şehirler ağında yer alması için gerekli çalışmalar yapıldı. O yönde de başarılı olundu, bunu kalıcı kılmak lazım. Geçici miras listelerinden kalıcı miras listelerine dönüşmemiz lazım. Bu Koramaz için de başka yerler için de olmazsa olmazımız. İnşallah el ele vereceğiz, dayanışacağız” şeklinde konuştu.

“Turizmi Hep Beraber Nitelikli Hale Getirmemiz Lazım”

Erciyes’te ve şehir genelinde otellerdeki yatak kapasitesinin arttırılmasına ve yabancı dil bilen personelin istihdamının önemine de dikkat çeken Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Başta Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak biz turizme hem katkı sağlamak hem tesislerimizde bu tür elemanların bulunmasını sağlamak adına gayret göstermemiz gerektiğine inanıyorum. KAYMEK bünyesinde 11 dilde kurs veriyoruz. Turizmi hep beraber nitelikli hale getirmemiz lazım. Artık sıradanlaşma dönemi bitti. Kapadokya ile birlikte Kayseri’mizi önemli bir destinasyon olarak Türkiye’mizin ve dünyanın bilgisine sunmamız lazım. Havaalanı terminal binamızla ilgili olsun, charter seferleri bağlamında olsun, ulaşım sorunu açısından hiçbir sıkıntı oluşturmayan boyutumuz olsun her şey var. Bu konuda herkes üzerine düşeni yapacak.”

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da turizm paydaşlarıyla birlikte Turizm Haftası kutlama başlangıcı yaptıklarını belirterek, “Sizin ve sayın valimizin büyük destekleriyle beraber, turizm sektöründeki arkadaşlarımızla birlikte, elimizdeki turizm değerlerimizin tanınması, bilinmesi her gün artıyor. Erciyes gibi büyük lokomotifimiz var, dünyaca tanınan dağımız, kayak merkezimiz var. Burası, her yıl yerli, yabancı misafirleri ağırlıyor” dedi.

Kayseri’nin tarihi ve doğal güzellikleri ile insanı şaşırtacak kültürel ve turizm değerlerine sahip olduğunu vurgulayan Dursun, Kültepe’den Koramaz’a, Talas’tan Ali Dağı’na, tüm ilçelerde değerler yer aldığını kaydederek, Turizm Haftası kapsamında yapacakları programları anlattı.

Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Serdar Sarıçam ise Ali Dağı’nda ve Tomarza’da yapılan turizm çalışmalarında Büyükşehir Belediyesi’nin varlığını gösterdiği için Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti.

Ziyarette turizmciler tarafından Başkan Büyükkılıç’a çiçek takdim edilirken, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.