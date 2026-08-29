Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Ordu durağında müzik, geleneksel sanatlar, felsefe ve yerel tasarım aynı etkinlik rotasında yer aldı.

ORDU (İGFA) - Ordu Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde Zeki Müren'in hafızalara kazınan eserleri özel konserle seslendirilirken, çocuklar da 'Belleğini Yitiren Tilkinin Öyküsü' etkinliğinde sorgulama ve eleştirel düşünme çalışmaları yaptı. Tespih Yapımı ve Çini Atölyesi ise geleneksel üretim bilgisini farklı yaş gruplarına aktarırken, Ordu'nun kültürel mirası altıncı kez sanatseverlerle buluştu.

SANAT GÜNEŞİ'NİN ESERLERİNE ÖZEL KONSER

Ordu Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde gerçekleştirilen 'Zeki Müren Şarkıları' konserinde, Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi Zeki Müren'in birbirinden özel eserleri Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu solistleri Berrak Seçkin ve Haydar Farabi Felamur tarafından seslendirildi. Zeki Müren'in yorumuyla kuşaklar boyunca dinlenen şarkılardan oluşan seçki, canlı performansla dinleyicilere sunuldu. Konser, Zeki Müren'in sanat yaşamına ve Türk müziğine bıraktığı mirasa şarkılar aracılığıyla yeniden dikkat çekerken, dinleyicilere nostalji yüklü bir akşam yaşattı.

ÇOCUKLAR TİLKİNİN ÖYKÜSÜYLE FELSEFİ SORULARA ULAŞTI

Ordu Gazi İl Halk Kütüphanesi Sergi Salonu'nda çocuklara yönelik gerçekleştirilen 'Belleğini Yitiren Tilkinin Öyküsü' etkinliğinde, Çocuklar İçin Felsefe (P4C) yöntemi kullanıldı. Hikayeyi birlikte okuyan çocuklar, eserde karşılaştıkları olaylar ve karakterler üzerine sorular üreterek düşüncelerini paylaştı. Etkinlikte çocukların okuma, sorgulama, eleştirel düşünme ve kitap çözümleme becerileri desteklenirken, farklı görüşleri dinleme ve kendi düşüncelerini gerekçeleriyle ifade etme süreçleri üzerinde duruldu.

GELENEKSEL EL SANATLARI YETİŞKİN VE ÇOCUKLARLA DENEYİMLENDİ

Fatsa Kültür Sarayı'nda düzenlenen Tespih Yapımı Atölyesi'nde geleneksel tespih işçiliğinin malzeme seçimi ve üretim aşamaları işlendi. Katılımcılar, taneler arasındaki ölçü ve malzeme uyumunun yanı sıra imame, nişane ve püskül gibi tespihi meydana getiren bölümleri yakından inceledi. Oyma ve kakma gibi süsleme tekniklerinin de ele alındığı atölyede, tespihin yalnızca bir kullanım eşyası olmadığı; el işçiliği, estetik ve kültürel anlam taşıyan bir zanaat ürünü olduğu örnekler üzerinden anlatıldı.

Aynı alanda yer alan Çini Atölyesi'nde geleneksel Türk çini sanatının temel desen ve uygulama yöntemleri ele alındı. Katılımcılar, çiçek motifleri ile geometrik desenlerden hareketle kendi kompozisyonlarını hazırlayarak çininin çizim ve renklendirme aşamalarını deneyimledi.

İznik ve Kütahya merkezli üretimlerle özgün bir kimlik kazanan çini sanatının mimariden günlük kullanım eşyalarına uzanan farklı örnekleri de çalışmalar üzerinden incelendi.

Çocuklar için de gerçekleştirilen Çini Atölyesi'nde küçük katılımcılar, geleneksel motifleri kendi hayal güçleriyle yeniden yorumladı. Bitkisel desenler, geometrik biçimler ve stilize figürlerden yararlanan çocuklar, hazırladıkları çalışmaları farklı renklerle tamamladı. Uygulamalı etkinlik, çocukların el becerilerini ve tasarım düşüncelerini geliştirmelerine imkân sağlarken, köklü çini geleneğini yeni kuşakların deneyimine taşıdı.

ORDU'NUN MOTİFLERİ ÇAĞDAŞ TASARIMLARLA FESTİVALDE YERİNİ ALMAYI SÜRDÜRDÜ

Ordu Olgunlaşma Enstitüsü'nde yer alan 'Ordu Olgunlaşma Enstitüsü Kültürel Miras Taşıyıcısı' sergisi altıncı gününde de sanatseverlerin ziyaretiyle buluştu. Kentin yöresel değerlerinden ve tescilli motiflerinden hareketle hazırlanan çalışmalar sanatseverler tarafından incelendi. Nakış, dokuma, bitkisel örücülük, moda tasarımı ve giyim üretim teknolojileri alanlarında hazırlanan eserler, geleneksel unsurların günümüz tasarım anlayışıyla kazandığı farklı yorumları ortaya koydu.

Ordu Kültür Yolu Festivali, 30 Ağustos'a kadar farklı alanlarda düzenlenecek sergi, atölye, söyleşi ve çocuk etkinlikleriyle devam edecek.