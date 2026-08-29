İstanbul Vakfı, üniversite eğitimi için ilk kez İstanbul'a gelen genç kadınlara destek oluyor. İstanbul Valiliği onaylı 'Sen Oku Biz Yanındayız' kampanyasının bağış süreci, 1 Eylül'de, 16 kadın sanatçıyı aynı sahnede buluşturacak 'Şarkılarla İstanbul'da Yanındayız' konseriyle başlayacak.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Vakfı, üniversite eğitimi için ilk kez İstanbul'a gelen genç kadınların eğitim ve yaşam ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla bu yıl 'Sen Oku Biz Yanındayız' kampanyasını başlatıyor. İstanbul Valiliği tarafından onaylanan kampanya kapsamında genç kadınlara barınma bursu, eğitim bursu, kitap bursu ve İstanbul'a uyum programlarıyla destek sağlanması hedefleniyor.

Kampanyanın bağış süreci, 1 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenecek 'Şarkılarla İstanbul'da Yanındayız' konseriyle başlayacak. Aynı zamanda kampanyanın lansmanı niteliğini taşıyan konserde, 16 kadın sanatçı, üniversiteli genç kadınlarla dayanışmayı büyütmek için aynı sahneyi paylaşacak.

KAMPANYAYA GİDEN YOL: ÜNİVERSİTELİ GENÇ KADINLARIN SESİNDEN İSTANBUL

İstanbul Vakfı, kampanya öncesinde üniversite eğitimi için farklı şehirlerden İstanbul'a gelen 417 genç kadının katılımıyla 'Üniversiteli Genç Kadınların Sesinden İstanbul' araştırmasını gerçekleştirdi. Araştırmada genç kadınların İstanbul'daki deneyimleri; barınma, güvenlik, kente aidiyet, sosyal desteklere erişim, sosyal ve kültürel yaşama katılım ile kariyer beklentileri çerçevesinde ele alındı. Elde edilen bulgular, genç kadınların üniversite yaşamlarının yalnızca eğitim giderleriyle sınırlı olmayan çok boyutlu ihtiyaçlar barındırdığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 60'ı mezuniyetten sonra İstanbul'da kalmak istiyor ancak yalnızca yüzde 36'sı iş bulabileceğine inanıyor. Yüzde 45'i son altı ay içinde kendi imkânlarıyla hiçbir kültür-sanat etkinliğine bilet alamadığını belirtiyor. Barınma hariç, 20.000 TL ve altında geçinmeye çalışanların oranı ise yüzde 90.

İstanbul Vakfı, araştırmada görünür hâle gelen ihtiyaçlarla paralel bir süreç başlattı ve genç kadınların İstanbul'daki eğitim ve yaşam yolculuklarını bütüncül biçimde destekleyecek 'Sen Oku Biz Yanındayız' kampanyasını oluşturdu.

GENÇ KADINLARA DÖRT ALANDA DESTEK

Kampanya, üniversite eğitimi için ilk kez İstanbul'a gelen genç kadınların yeni bir şehirde ve üniversite yaşamında karşılaşabilecekleri temel ihtiyaçlara yanıt vermeyi amaçlıyor.

BAĞIŞ SÜRECİ DAYANIŞMA KONSERİYLE BAŞLAYACAK

'Sen Oku Biz Yanındayız' kampanyasının bağış süreci ise 1 Eylül 2026 Salı günü saat 21.00'de gerçekleştirilecek 'Şarkılarla İstanbul'da Yanındayız' konseriyle başlayacak. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenecek konserde, farklı müzik türlerinden 16 kadın sanatçı, üniversiteli genç kadınlara destek olmak için bir araya gelecek. Konserden elde edilecek gelir, kampanya kapsamında genç kadınların eğitim ve yaşam ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılacak.

Aylin Aslım, Ceren Gündoğdu, Ceylan Ertem, Deniz Tekin, Dicle Olcay, Dilhan Şeşen, Eda Baba, Gaye Su Akyol, Gülinler, Kalben, İstanbulites, Nilipek., Nova Norda ve Yasemin Mori şarkılarıyla dayanışmayı büyütmek için aynı sahneyi paylaşacak.

BİLETLER BİLETİX VE PASSO'DA

Üniversiteli genç kadınların İstanbul'daki eğitim yolculuğuna destek olmak isteyenler, 'Şarkılarla İstanbul'da Yanındayız' konserinin biletlerini Biletix ve Passo üzerinden satın alabilecek.