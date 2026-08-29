Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük ilçesi Örcün Mahallesi'nde ulaşım konforunu artırmaya yönelik önemli bir çalışmayı tamamladı. Asfalt zemini ve yol çizgileri yenilenen Örcün Yolu Caddesi daha güvenli, düzenli ve konforlu bir ulaşım imkânına kavuştu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük ilçesi Örcün Mahallesi'nde yol yenileme çalışması gerçekleştirdi. Örcün Yolu Caddesi'nde aşınma tabakası asfalt serimi yapılırken, İSU tarafından su akışının güvenli şekilde toplanması ve yönlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen hidrolik menfez çalışması nedeniyle oluşan yol bozulmaları da giderildi. Çalışmalar kapsamında yol çizgileri de yenilendi. Asfalt zemini ve yol çizgileri yenilenen cadde, daha düzenli ve konforlu bir ulaşım imkânına kavuştu.

ULAŞIM KONFORU ARTIRILDI

Çalışmalar kapsamında bozulan yol, sıcak asfalt serimiyle yenilendi. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen üstyapı çalışmalarıyla Örcün Yolu Caddesi'nin ulaşım konforu artırılırken, mahalle sakinlerine daha güvenli ve düzenli bir ulaşım imkânı sunuldu. 20 metre imar genişliğine sahip konforlu bir caddeye dönüştürülen Örcün Yolu Caddesi'nde, yayaların araç trafiğinden ayrı ve güvenli bir şekilde yürüyebilmesi amacıyla 2 bin 173 metreküp tretuvar imalatı da gerçekleştirildi.