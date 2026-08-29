İzmir'de sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmeye yönelik önemli bir buluşma gerçekleştirildi.

Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - Uluslararası Konyalılar Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Aydoğan ve Genel Sekreter Nurten Yıldız, İzmir Vicdan ve Merhamet Platformu'nu (VİMEP) ziyaret ederek İl Temsilcisi Semra Aydın ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşmede İzmir'de yürütülebilecek sosyal sorumluluk projeleri, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket edebileceği çalışma alanları üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada; özellikle ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalar, toplumun farklı kesimlerini bir araya getirecek projeler ve sivil toplum kuruluşları arasında kurulabilecek kalıcı iş birliklerinin önemi üzerinde duruldu.

Uluslararası Konyalılar Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Aydoğan, sivil toplum kuruluşlarının yalnızca kendi üyelerine değil, toplumun tamamına dokunan çalışmalar ortaya koymasının büyük önem taşıdığını vurgularken, dayanışma içerisinde gerçekleştirilecek projelere katkı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

VİMEP İzmir İl Temsilcisi Semra Aydın ve yönetim kurulu üyeleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, İzmir'de sosyal dayanışmayı güçlendirecek ortak projeler konusunda iş birliğine açık olduklarını belirtti.

Görüşmede Uluslararası Konyalılar Konfederasyonu Genel Sekreteri Nurten Yıldız da yer alırken, taraflar önümüzdeki süreçte ortak çalışmaların geliştirilmesi konusunda temasların sürdürülmesi yönünde görüş birliğine vardı.