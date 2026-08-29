Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe'de İSU'nun altyapı çalışmalarını tamamladığı bölgelerde bozulan yol üstyapıyı yenilemeye devam ediyor. İlçe genelinde 27 cadde ve sokakta üstyapı çalışmaları tamamlanırken, bazı güzergâhlarda asfalt, kaldırım ve aydınlatma çalışmaları da sürdürülüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, İstasyon Mahallesi Hürriyet Caddesi ile Uzunbey Mahallesi Reform Caddesi'nde üstyapı yenileme çalışmaları tamamlandı.

İstasyon Mahallesi Sardunya Caddesi'nde ise bakım ve onarım çalışmaları tamamlanırken, caddeye aşınma tabakası asfaltı serilmesi planlanıyor.

MİTHATPAŞA'DA ULAŞIMA KONFORLU DOKUNUŞ

İstasyon Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde yürütülen çalışmalar da büyük ölçüde tamamlandı. Cadde üzerinde binder ve aşınma tabakası asfalt serimi ile tretuvar çalışmaları gerçekleştirilirken, baskı beton tretuvar imalatları da tamamlandı. Trafik düzenlemeleri kapsamında Mithatpaşa Caddesi'nde parklanma ve yönlendirme ok çizgilerinin de çizilmesi planlanıyor.

Hüsnü Efe Caddesi'nde asfalt serim çalışmaları tamamlanırken, yaya kaldırımı imalatı da yapım takvimine alındı. Kaldırım çalışmalarının ilerleyen süreçte gerçekleştirilmesi planlanıyor. Hamit Turan Caddesi'nde ise yaya kaldırımı ve dekoratif aydınlatma imalatlarının yapılması planlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmalarının ardından üstyapısı yenilenen cadde ve sokaklarda asfalt, kaldırım, yol çizgileri ve diğer düzenlemeleri tamamlayarak Kartepe'de ulaşım konforunu artırmayı hedefliyor.