Kayseri Melikgazi Belediyesi'nin 8 bölgede hayata geçirdiği başarılı kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilçede ömrünü doldurmuş, riskli binalar; depreme dayanıklı, konforlu, modern binalara dönüştürülüyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi'de Battalgazi Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Anbar Mahallesi, Çorakçılar Mahallesi, Hulusi Akar Bulvarı Köşk Dağı Mevkii, Yenimahalle, Altınoluk Yatay Mimari kentsel dönüşüm projeleri ile ilçenin çehresi değişirken vatandaş güvenli konutlarla buluşuyor.

Yerinde dönüşüm çalışmaları nihayetinde ilçenin çehresini değiştirdiği gibi yeni sosyal yaşam alanlarıyla da fark oluşturduklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceleyerek şu açıklamayı yaptı:

'Melikgazi'de kentsel dönüşüm sekiz bölgede sonda devam ediyor. Kazım Karabekir, Battalgazi, Yıldırım Beyazıt Kentsel Dönüşüm Projelerimizi yerinde inceledik. Kazım Karabekir Mahallesi İkinci Etap Çalışmalarımız devam ediyor. Temelleri atılalı bir sene olmamasına rağmen binaların kaba inşaatı hemen hemen bitmiş durumda. Müteahhit firmalarımıza, müteahhit arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Farklı firmaların müteahhitleri tarafından yapılmasına rağmen, tek bir firmadan yapılmış gibi işçilik söz konusu. Birlik, beraberlik içerisinde, eşzamanlı olarak bütün binalar aynı seviye gelmiş durumda. Şu anda boyama, dış cephe çalışmalarına başlandı, devamında da ince işçilik çalışmalarına başlanılacak. Tüm firmalarımız hakikaten çok güzel iş çıkarıyor.

Kazım Karabekir artık yeni bir mahalle olarak ortaya çıkıyor. Kazım Karabekir 1. Etap Kentsel Dönüşüm Çalışmalarımız vatandaşlarımızın büyük beğenisini kazandı, 2. Etap çalışmalarımızın çok daha büyük bir beğeni toplayacağını düşünüyoruz. Cenab-ı Allah birlik ve beraberlik içerisinde böyle güzel projeleri hayata geçirmeyi nasip etsin. Ben tüm müteahhit arkadaşlarıma bu özverili, güzel çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Nihayetinde burada çıkartacakları iş, aslında hem kendi reklamlarını yapıyor hem de Melikgazi Belediyesi'ni ön plana çıkartıyor. Buradaki çalışmalar biter bitmez biz yeşil alanlarıyla, sosyal donatılarıyla burayı çok güzel bir hale getireceğiz ve 2026'nın sonuna inşallah toparlamaya çalışacağız. Burada yaşayacak tüm kardeşlerimize Cenab-ı Allah sağlık, huzur içerisinde oturmayı nasip etsin. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah.'