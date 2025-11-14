Türkiye'nin önde gelen şeker üreticilerinden Kayseri Şeker, tarım sektörüne ve sözleşmeli üretim yapan çiftçilerine desteğini sürdürüyor. Bu çerçevede, çiftçilerin hesaplarına toplam 188 milyon 519 bin 774 TL tutarında birinci söküm avansı ödemesi gerçekleştirildi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal bölgelerinde pancar üretimi yapan çiftçilerin banka hesaplarına yatırılan avans, pancar söküm döneminde üreticilerin finansal yükünü hafifletmeyi ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamayı amaçlıyor.

Ödemelerin bölgelere göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti: Kayseri ve Boğazlıyan bölgelerine 164 milyon 504 bin 834 TL, Turhal bölgelerine 24 milyon 14 bin 939 TL olmak üzere toplam 188 milyon 519 bin 774 TL ödeme yapıldı.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, söküm avansı ödemelerine ilişkin yaptığı değerlendirmede üreticilerin her zaman öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

Başkan Akay, 'Kayseri Şeker olarak üretim sürecinin her aşamasında çiftçimizin yanında olmayı ilke edindik. Bu avans ödemeleriyle üreticilerimizin girdi maliyetlerini karşılamalarına ve üretime güvenle devam etmelerine katkı sağlıyoruz. Çiftçimizin emeği bizim için en büyük değerdir. Tüm üreticilerimize bereketli bir kampanya dönemi diliyorum.' dedi.

Kayseri Şeker, sözleşmeli üretim modeli ve sürdürülebilir tarım anlayışıyla ülke ekonomisine katkı sunmaya, çiftçilerin üretim gücünü desteklemeye ve tarımsal kalkınmayı teşvik etmeye devam ediyor.