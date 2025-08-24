Kayseri Melikgazi Belediyesi, 25-29 Ağustos tarihleri arasında Gesi Kamp Merkezi'nde İngilizce Yaz Kampı düzenliyor.

KAYSERİ (İGFA) - 11-14 yaş aralığındaki gençlere özel olarak düzenlenen kampta İngilizce dersler ve İngilizce içerikle açık hava maceraları, sanat ve el sanatları, spor ve takım mücadeleleri, müzik, dans ve eğlence performansları, öğrenme, keşif ve buluş aktiviteleri yer alacak.

Kontenjan sınırı olan kamp için katılım ücretli olup başvurular www.melikgazi.bel.tr internet adresinden ya da 0530 253 91 91 numaralı Kayseri Melikgazi Belediyesi Whatsapp İhbar Hattından yapılabilecek.

Gençlerle birlikte doğa ile iç içe bir ortamda, güzel bir etkinliği daha gerçekleştireceklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, gençlerin İngilizce seviyelerini artıracak etkinlik için başvuruların devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Eğitimde öncü, lider ve yenilikçi yaklaşamımızla çocuklarımıza, gençlerimize özel birbirinden önemli hizmetler gerçekleştiriyoruz. Gesi Kamp Merkezi'mizde 11-14 yaş aralığındaki gençlerimiz için harika bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Melikgazi Belediyesi İngilizce Yaz Kampımızda 5 gün boyunca gençlerimiz İngilizce içeriklerle keyifli aktiviteler gerçekleştirebilecekler. Gesi Kamp Merkezimizin tarihi dokusu, doğal ortamı ile gençlerimiz hem keyifli bir etkinlik gerçekleştirebilecek hem de İngilizce konuşma, anlama, kavrama becerilerini zenginleştirebilecekler. Oldukça verimli geçecek kampımıza tüm gençlerimizi bekliyoruz."