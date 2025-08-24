Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şelaleler diyarı Yahyalı’da yaptığı yatırımlarla, birbirinden güzel çok sayıda şelalesi ile yurt içi ve yurt dışından turist akına uğrayan ilçenin kent turizmine katkısını güçlendirdi. Başkan Büyükkılıç, doğa tutkunlarını, Büyükşehir’in yol genişletme, sıcak asfalt ve çevre düzenleme çalışmaları ile ulaşım konforu artan dünyaca ünlü Kapuzbaşı Şelaleleri, Göksu Şelalesi ve Yeşilköy Şelalesi ile Derabağ Şelalesi’ni görmeye davet etti.KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 6 bin yıllık tarihi geçmişinden miras kalan tarih ve kültür mirasının yanı sıra eşsiz doğa güzellikleri ile Dünya’nın en renkli ve zengin coğrafyalarından birine sahip Türkiye’nin güzide şehirlerinden biri olan Kayseri’yi kültür ve turizmin merkezi yapma yönünde güçlü adımlarla ilerliyor.

16 ilçesinin her birinde eşsiz tarihi, kültürel ve doğa güzellikleri ile büyük bir turizm potansiyeline sahip Kayseri’nin bu zenginliklerine sahip çıkan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerde yürüttüğü yatırım ve projeler kapsamında şelaleler diyarı Yahyalı’da önemli ulaşım yatırımları yaptı.

Bu çerçevede, geçtiğimiz yıllarda Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda zorlu arazi koşullarına rağmen yürüttüğü titiz çalışmalarla yaklaşık 43 kilometrelik kısımda yol genişletme ve sıcak asfalt serimi gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, dünyaca ünlü Kapuzbaşı Şelaleleri, Göksu Şelalesi ve Yeşilköy Şelalesi’ne ulaşımı konforlu ve güvenli hale getirmişti.

Ayrıca Göksu Şelalesi’nde de kullanım ömrünü tamamlayan sallanan asma köprüyü modern bir şekilde yenileyen Büyükşehir, doğa harikası bu şelalenin cazibesini artırdı. Büyükşehir Belediyesi’nin Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda yaptığı çalışma sadece şelalelere ulaşımı değil güzergâhta bulunan çok sayıda mahalleye ulaşımı da kolaylaştırdı.

2025 yılında ise Yahyalı ilçesindeki Derebağ, Çağlayan ve Kirazlı mahallelerini kapsayan ve turizm açısından büyük önem taşıyan 12 kilometrelik grup yolunda 72 milyon TL’lik sıcak asfalt çalışmasına imza atan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bir başka doğa güzelliği Derebağ Şelalesi’ne ulaşımı da daha konforlu ve güvenli hale getirdi.

Kayseri’nin turizm alanında gösterdiği gelişime dair değerlendirmelerde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kenti turizmde zirveye taşıma hedefiyle gayret gösterdiklerini kaydederek, “Orta Anadolu’nun parlayan yıldızı Kayseri’miz artık sadece sanayi ve ticaret alanında değil eğitim, sağlık, tarım ve hayvancılık, spor ve turizm gibi alanlarda da büyük bir atılım göstererek adından söz ettiriyor” dedi.

Başkan Büyükkılıç, turizmde büyük bir potansiyel sahibi Kayseri’ye bu alanda önemli yatırımlar kazandırdıklarını vurgulayarak, “Şehrimizin turizm değerlerine sahip çıkmak adına birçok ilçemizde önemli yatırımlar yaptık ve yapıyoruz. Bu çerçevede şelaleler diyarı Yahyalı’mızın doğa harikası şelalelerine ulaşım konforunu artıracak yol genişletme ve sıcak asfalt çalışmalarımızı gerçekleştirdik. İlçede son olarak Derebağ, Çağlayan ve Kirazlı mahallelerini kapsayan ve turizm açısından büyük önem taşıyan 12 kilometrelik grup yolunda sıcak asfalt çalışmamızı yaptık” şeklinde konuştu.