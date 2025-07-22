Kayseri Melikgazi Belediyesi, yenilikçi ve teknolojik belediyecilik kapsamında Elektronik Çap Sistemi ‘e-çap’ uygulamasına başladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi Belediyesi çalışmalarına ve vatandaşlara büyük bir kolaylık sunan çalışma hakkında bilgi veren Başkan Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak yenilikçi, modern, teknolojik ve kolay erişim sağlayan e-belediyecilik uygulamalarımıza ‘e-çap’ uygulamamızı da dahil ettik. 2022 yılında da e-imar uygulamasına geçmiş, mimari, statik ve mekanik projeler ile ilgili işlemlerin belediyeye gelmeden hızla yapılmasını sağlamıştık. Teknolojiyi en verimli şekilde kullanarak hizmet sunuyoruz. Teknolojiye ve inovasyona büyük önem veren belediye olarak sürekli değişen ve gelişen teknolojiye ayak uydurmaya devam ediyoruz. https://imar.melikgazi.bel.tr/ adresinden erişim sağlandıktan sonra ‘Hızlı Başvuru’ alanında bulunan “Çap Birimi” seçilir,

İlk defa çap başvurunuz var ise “Çap Başvurusu (Yeni Yapı)” seçimi yapıldıktan sonra ‘Başvuru Yap’ tıklanarak devam edilir. 7/24 talep alabilen e-ÇAP platformu, Türkiye’nin her yerinden, bilgisayar, tablet ya da telefon gibi tüm cihazlardan erişilebilir durumda. E-çap vatandaşın belediyeye gelmesine gerek kalmadan işlemlerini online olarak tamamlamasına olanak tanıyor. Bu faydalı uygulamayı hayata geçiren mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.” dedi