İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 19 Temmuz Cumartesi günü hayatını kaybeden CHP eski Genel Başkanı ve 40. Hükümetin Turizm ve Tanıtma Bakanı Altan Öymen için TBMM Şeref Kapısı önünde tören düzenlendi. Öymen, 22 Temmuz'da İstanbul'da defnedilecek.ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, eski CHP Genel Başkanı ve 40. Hükümetin Turizm ve Tanıtma Bakanı Mehmet Altan Öymen için Meclis’te düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Törene TBMM Başkanı Kurtulmuş’un yanı sıra Öymen’in çocukları Aslı ve Murat Öymen ile yakınları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski CHP Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ve Hikmet Çetin, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, partilerin grup başkanvekilleri ve milletvekilleri katıldı.

Törende Altan Öymen’in öz geçmişi okundu, saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi.

Daha sonra Öymen’in ailesi ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, taziyeleri kabul etti.

Altan Öymen’in cenazesi için TBMM'den sonra CHP Genel Merkezi önünde de tören düzenlendi.

Öymen’in naaşı, 22 Temmuz Salı günü İstanbul Teşvikiye Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek.