Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 6 Şubat 2023 yılında yaşanan ve 11 ili etkileyen asrın felaketi olan büyük depremlerin 3. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

KAYSERİ (İGFA) - Depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anarken, depreme dayanıklı şehirler inşa etmenin önemine de değinen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve ülkemizin karşılaştığı en büyük afetlerden biri olan 6 Şubat depremi üzerinden 3 yıl geçti. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 11 ilimizde büyük yıkımlara yol açmış ve 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Büyük felaketinin üzerinden 3 yıl geçti; ancak kaybedilen canlarımızın acısı hala yüreğimizde. 6 Şubat depremi, ülkemizin bir gerçeği olan deprem felaketine karşın daha duyarlı ve bilinçli olmamız gerçeğini bir kez daha ortaya koydu.' dedi.

Melikgazi Belediyesi olarak depremin hemen ardından bölgeye yardımları ulaştırdıklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu şunları söyledi: 'Yaşadığımız her badirede olduğu gibi 6 Şubat depreminde de bir olduk, birlikte kenetlendik, her zorluğu birlikte aştık. Afetin hemen ardından, arama kurtarma ekiplerimizle, iş makinelerimiz ve konteyner, yardım tırlarımız ile deprem bölgesine ulaşarak depremzede vatandaşlarımızın yanında olduk. Tüm imkanlarımızla yardım seferberliğine katılarak enkaz altından birçok canımızı kurtardık. Deprem koordinasyon merkezimiz ile düzenli bir şekilde yardım tırlarını bölgeye ulaştırdık. Depremden sonra hayatın normale dönmesi için Melikgazi Belediyesi olarak Elbistan'a çarşı kurduk, sonrasında Adıyaman'a çarşı kurduk. Dulkadiroğlu ilçesine yaşam alanı kurduk. İftarlar düzenledik. Var gücümüzle depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya çalıştık. Bu kapsamda bizde Melikgazi Belediyesi olarak kentsel dönüşüm alanında da önemli adımlar atıyor, daha sağlam bir ilçe inşa etmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yatay mimari projemiz ve güçlü denetim mekanizmalarımızla da bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Unutmayalım ki, deprem doğal bir afettir ve buna hazırlıklı olmak en önemli alınacak tedbirdir. Bu vesile ile depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun, bizleri bir daha böyle büyük acılarla sınamasın.'