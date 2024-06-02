Kayseri Melikgazi Belediyesi, Altınoluk Mahallesi Müstakil Konut Yapımı için kat karşılığı ihale düzenleyecek.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yeni dönem projelerini ivedi şekilde hayata geçirmek için çalışmalara başlayan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi’nin ilk yatay projesi için ihale düzenleyeceklerini belirtti.

Projenin 28 adet müstakil konutu için 26 Haziran Çarşamba günü saat 14.00’te, 32 adet müstakil konutu için 26 Haziran Çarşamba günü saat 14.30’da, 32 adet konutu için 3 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00’te ve 28 adet konutu için 3 Temmuz Çarşamba günü 14.30’da ihale düzenlenecek.

Türkiye’ye örnek olacak projelerle adından söz ettiren Başkan Palancıoğlu, Melikgazi’nin ilk yatay mimari projesini hayata geçirmek için düzenlenecek ihalelerin ardından çalışmalara başlayacaklarını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

“ Melikgazi’yi yeniden inşa etmek, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir düzen oluşturmak için hassasiyetle ve özenle projeler oluşturuyoruz. Bu projelerin hayata geçmesi, vatandaşlarımıza hizmet etmesi, yıllar sonra da ihtiyaçları karşılayacak nitelikte olması bizim için önemli. İlçemize yeni bir görünüm kazandırmak, bunun da ötesinde yaşanabilir, güvenli, depreme dayanıklı, konforlu konutları inşa etmek için yatay mimari projemizi hayata geçiriyoruz. Bizi en çok heyecanlandıran projelerimizden olan yatay mimari projemiz Altınoluk Mahallesi’nde ihaleye çıkıyor. Melikgazi’mizin farklı bölgelerinde yatay mimariyi yaygınlaştırarak depreme karşı gerekli tedbirleri alacağız. Müstakil konutlarımızın üzerinde güneş enerjisi, yağmur suyu toplama hattı olacak. Deprem ülkemizin gerçeği. Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın can güvenliği, huzuru, konforu için yenilikçi projemizin çalışmalarına başlamak için ihalelerimizi düzenliyoruz. Bu kapsamda 4 ayrı ihale gerçekleştireceğiz. 2 ihalemizi 26 Haziran Çarşamba günü, 2 ihalemiz de 3 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştireceğiz. İhalemiz yapıldıktan hemen sonra yapım çalışmalarımıza başlayacağız. İhalemize tüm müteahhit firmalarımızı bekleriz. Melikgazi’mize hayırlı olsun.”