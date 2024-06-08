Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Ankara Millet Bahçesi’nde “Hepimizin bir dünyası var” temasıyla düzenlenen ÇEVREFEST’e katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Sıfır atık, çevre koruması ve sürdürülebilirlik adına elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Sıfır Atık Yolculuğu” paneline katılarak şunları söyledi:

“ Sıfır atık, çevre koruması ve sürdürülebilirlik adına attığımız adımların merkezinde yer alıyor ve bu alanda elde ettiğimiz başarılarla gurur duyuyoruz. İlk olarak, Melikgazi Belediyesi sınırları içinde her hafta 4.000 binada düzenli olarak mavi poşetlerin dağıtımı ve toplanmasıyla başlayan çalışmalarımız, 63 personel ve 15 araç ile destekleniyor. Bu ekip, 400 adet Sıfır Atık Toplama Ekipmanı ile birlikte ambalaj atıklarını toplama ve ayrıştırma hizmeti sunuyor. Ambalaj atıkları konusunda titiz bir ayrıştırma işlemi gerçekleştiriyoruz. Kağıt, plastik, naylon, pet şişe, cam, metal, tekstil, atık pil, ömrünü tamamlamış lastikler, elektronik atıklar, bitkisel atık yağlar ve ahşap atıklar olmak üzere 12 farklı türde ambalaj atığını düzenli olarak topluyoruz. Yıllık ortalama 8.000 ton karışık ambalaj atığı toplama kapasitemizle çevremizi koruma yolunda önemli bir adım atıyoruz.

Sıfır Atık ve Eğitim Tesisimiz ülkemizde referans gösterilen toplama-ayırma tesislerinden biridir. 2024 yılında eğitim salonumuzda 3.000 öğrenciye sıfır atık eğitimi verdik. Tesisimizde gerçekleştirdiğimiz yenilikler arasında "Hareketli Lego Geri Dönüşüm Tesis Modeli" de bulunuyor. Bu proje, Türkiye Belediyeler Birliği ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen "Belediyeler İçin Sıfır Atık Fikir Proje Uygulama Yarışması"nda ödüle layık görüldü ve 500 Bin TL hibe aldı. Melikgazi Belediyesi olarak sıfır atık konusunda öncü bir rol üstleniyoruz. İlçemizde kamu binaları olarak ilk "Sıfır Atık Temel Seviye Belgesi" ve "Genel Sıfır Atık Belgesi"ni almış bulunmaktayız. Ayrıca, ilimizde bulunan 8 belediye ile protokoller yaparak sıfır atık yükümlülüklerine destek vermek için 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nin kurulmasını sağladık” dedi.

Melikgazi Belediyesi’nin açtığı çevre standı ÇEVREFEST’e katılan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.