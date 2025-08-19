Kayseri Melikgazi Belediyesi ilaçlama ekipleri, sıcak yaz günleri vatandaşların rahat bir yaz dönemi geçirmesi için sinek, sivrisinek, haşere ve larvalara karşı ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi Belediyesi aralıklarla belli saatlerde tüm mahalleleri ilaçlayan belediye ekipleri, ilçe genelinde parklar, kanal ve göletleri de düzenli olarak ilaçlıyor.

Sıcakların etkisini göstermesi ile artan sivrisinek, karasinek ve çeşitli haşerelere karşı etkin mücadele ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Temiz bir çevre hem haşere oluşumunu engeller hem de daha sağlıklı bir yaşam sağlar. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte haşere ve sivrisinek ile mücadelemiz daha da önem kazanırken ekiplerimiz, vatandaşlarımızın sağlıklı ve rahat bir yaz geçirmesini sağlamak amacıyla gündüz ve gece olmak üzere 2 vardiya olarak ilaçlama faaliyetlerini sürdürüyor.

Parklar, bahçeler, çöp konteynerleri ve sulak alanlarda yapılan çalışmalarla sinek, sivrisinek ve zararlı haşerelerin üremesi engelleniyor. İlaçlama çalışmalarında Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı doğanın dengesini bozmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek ürünleri kullanıyoruz. Ekiplerimiz sabah saat 06.00-10.00 ve akşam saat 19.00-23.00 arasında rutin olarak ilaçlama yapıyor. Vatandaşlarımız rahat olsun bizler sahada gece gündüz çalışıyoruz. Gerekli araçlarımız tüm teknik donanım ve ekipmanımız, deneyimli personellerimiz var. Emek veren mesai arkadaşlarıma özverili çalışmaları için teşekkür ederim." dedi.

Başkan Palancıoğlu, ilaçlama çalışmalarının belirlenen takvim doğrultusunda düzenli olarak devam edeceğini belirterek, vatandaşların çevre temizliğine özen göstermesi gerektiğini de vurguladı