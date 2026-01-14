Kayseri Melikgazi Belediyesi, karla mücadele ekipleri ilçe genelinde merkez ve kırsal mahalleler olmak üzere ulaşımın aksamaması amacıyla kar küreme, kaldırım temizliği ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi Belediyesi olarak yolları açık tutmak için yoğun bir tempoyla çalıştıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'İlçemizde vardiya usulü karla mücadele çalışmalarımız gece ve gündüz aralıksız devam ediyor. İlçemizin tüm mahallelerinde merkez ve kırsal olmak üzere trafiğin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamak için ekiplerimiz özveri ile sahada yoğun bir şekilde çalışıyor. Ekiplerimiz, öncelikle vatandaşların yoğunlukta olduğu çarşı bölgesi, hastane, okul gibi yerlerde kar temizleme çalışmalarına öncelik veriyor.

Kar yağışının başladığı ilk günden beri ilçemizde güvenli ulaşımı sağlamak amacıyla başta ana arterler olmak üzere yoğun kullanılan cadde ve sokaklarda hızlı ve etkili müdahaleler gerçekleştirerek, kar yağışının etkili olduğu her noktada çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ayrıca yaya güvenliğinin sağlanması ve ilçe genelinde ulaşımın kesintisiz devam etmesi için kaldırımdaki karlar süpürülerek, tuzlama yapılıyor. Şuan karla mücadele için kar küreme, tuzlama, greyder, kepçe, yol süpürme araçlarımız olmak üzere 120 adet aracımız ve 387 personelimiz 24 saat 2 vardiya şeklinde sahada çalışıyor. Özellikle buzlanma riskinin artmasına karşı, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına sürücülerimizin kış lastiği olmadan trafiğe çıkmamalarını hatırlatıyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak, ekiplerimizle her zaman olduğu gibi her koşulda sahada, görev başında olmaya devam edeceğiz.' dedi.