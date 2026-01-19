Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), göl havzasını koruma ve göl çevresini vatandaşlarla buluşturmak için başlatacağı kaçak iskeleleri kaldırma çalışmalarında son hazırlıklarını tamamladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da sürecin başında kaçak yapı sahiplerine tanınan 15 günlük yasal süre doldu. Bu süreçte Büyükşehir Belediyesi'nin çağrısına kulak veren çevreye duyarlı birçok vatandaş, tebligat süresi içerisinde kaçak iskelelerini ve yapılarını kendi imkânlarıyla kaldırdı.

SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu geçtiğimiz günlerde kaçak yapılarla ilgili yaptığı açıklamada, gölün korunması adına ekiplere sağladıkları kolaylıktan dolayı vatandaşlara teşekkür etmişti.

Kaçak iskelelerin olduğu alanda incelemelerde bulunan SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, 'Sapanca Gölü, sadece bir su kaynağı değil, şehrimizin en kıymetli hazinesidir. Gölümüzü ve havzamızı korumak önceliğimizdir.Yasal süreye uymayan ve kanun dışı şekilde kaçak iskele bulunduran ticari işletme ve konutlar için çalışmalarımızı başlatacağız. Kararlılıkla sürdürdüğümüz bu çalışmayla gölümüzün ekolojik dengesini koruyacak vekıyılarımızı vatandaşlarımızla buluşturacağız' ifadeleri kullanıldı.