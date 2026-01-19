Bilecik Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklar için düzenlediği ücretsiz etkinliklerin ilki Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde kukla gösterisiyle başladı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline giren çocuklar için hazırlanan ücretsiz etkinlikler başladı.

Yoğun katılımın olduğu gösteride minikler hem keyifli anlar yaşadı hem de eğlenceli anlatımlarla birçok yeni bilgi edindi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın çocuklara yarıyıl tatili hediyesi olarak hazırlanan kukla gösterisi, iki seans halinde sahnelendi ve çocuklardan büyük alkış aldı.

Programın ikinci etkinliği olan 'Yıldız Avcısı' adlı tiyatro oyunu, 25 Ocak Pazar günü Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenecek.

Oyun, saat 13.00, 15.00 ve 17.00'de olmak üzere üç seans halinde ve ücretsiz olarak çocuklarla buluşacak.