Şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla Nevşehirli vatandaşlardan büyük teveccüh gören Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, hemşehrileriyle bir araya geldi. Buluşma etkinliği Nevşehirli vatandaşların büyük ilgisiyle Nevşehir Belediyesi başkanlık makamında düzenlendi.

NEVŞEHİR (İGFA) - Sosyal Belediyecilik anlayışıyla tamamen halk odaklı bir yönetim sistemiyle çalışmalarını kentin her noktasında 7/24 esasına dayalı sürdüren Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, gerçekleştirilen buluşma etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye binasında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, Belediye Başkanı'na sorunlarını bire bir iletme fırsatı buldu.

Başkanlık makamında misafir ettiği 7'den 70'e her kesimden vatandaşı samimi ve çözüm odaklı karşılayan Belediye Başkanı Rasim Arı, vatandaşların sorun, talep ve önerilerini dinleyerek çözümü için sorumlu birimleri harekete geçirdi.

Vatandaş - Başkan buluşması kapsamında birçok Nevşehirli, yaşadıkları bölgedeki sorunlar ve beklentiler ile talep ve isteklerini Belediye Başkanı Arı ile paylaşma fırsatı buldu.

Bu tarz buluşmaların yerel yönetimle halk arasındaki iletişimi daha da güçlendirdiğini belirten Belediye Başkanı Rasim Arı, benzer görüşme ve buluşmaların daha sık yapılacağını ifade etti. Bir araya gelme buluşması Nevşehirli vatandaşlar tarafından olumlu karşılanırken Başkan Arı'ya teşekkür edildi.