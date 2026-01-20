Kahramanmaraş'ın sosyal medya platformlarından Maraşilan tarafından 2025 yılına yönelik olarak düzenlenen 'Değer Katanlar' sosyal medya anketi sonuçlandı.

KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Anket kapsamında verilen Yılın İyilik Elçisi Ödülü, sahada yürüttüğü insani yardım ve arama kurtarma faaliyetleriyle Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği'ne verildi.

Ödül, Maraşilan sayfası yöneticisi Cafer Nalçacı tarafından, derneğin çalışma ofisinde Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tural Şahbazlı'ya takdim edildi. Gerçekleştirilen ziyarette, Maraş'tan Haberler İmtiyaz Sahibi gazeteci Mehmet Kasapkara da yer aldı.

Görüşmede, derneğin bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü insani yardım ve arama kurtarma faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.