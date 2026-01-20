Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, zorlu kış şartlarında sahada kullanılan araçların bakım ve onarımını yine sahada gerçekleştiriyor. Makine İkmal Atölyesi'nde fren arızalarından yağ değişimlerine, lastik tamirinden hava kaçaklarına kadar birçok soruna anında müdahale eden Büyükşehir, dış kaynaklara olan bağımlılığı azaltarak kamu bütçesini etkin bir şekilde koruyor.

KOCAELİ (İGFA) - Ulaşım Dairesi Başkanlığı Makine İkmal Müdürlüğü'ne bağlı atölyelerde araçların periyodik bakımları düzenli olarak yapılıyor.

Sahada görev yapan ekipler kadar atölye personeli de yoğun bir mesai yürütüyor. Mekanik ve elektrik kaynaklı arızalar, hızlı ve düşük maliyetli çözümlerle giderilerek, araçlar kısa sürede tekrar sahaya kazandırılıyor. Şarj ve marş dinamolarından far ve stop lambalarına kadar tüm elektrik arızaları, Makine İkmal Atölyelerinde onarılıyor. Arazide ve atölyede yapılan bu çalışmalar kapsamında araçların komple elektrik tesisatları elden geçiriliyor. Büyükşehir Belediyesi, bu sayede araçların elektrik bakım ve onarımında dışa bağımlılığı ortadan kaldırarak ciddi bir tasarruf sağlıyor.

BAKIMLAR SİSTEMLE TAKİP EDİLİYOR

Atölyede kurulan dijital sistem sayesinde araçların yağ bakım süreleri düzenli olarak kayıt altına alınıyor. Bakım ekipleri, sistem üzerinden kontrollerini yaparak yağ değişimlerini zamanında gerçekleştiriyor. İş makinelerinin motor yağları 250 saatte bir değiştirilirken; hidrolik yağ, şanzıman yağı ve filtre bakımları da belirlenen periyotlarda titizlikle yapılıyor. Arazide onarılan araçlar, sahadan ayrılmadan görevlerine devam ediyor.

İş makinelerinin fren bakım ve onarımları da Makine İkmal Atölyelerinde gerçekleştiriliyor. Zamanla yıpranan balatalar yenileniyor, kampanalar taşlanıyor ve hava kaçakları gideriliyor. Fren arızalarının yaklaşık yüzde 95'i atölyelerde çözüme kavuşturulurken, dışarıya olan ihtiyaç en aza indiriliyor.

Büyükşehir, filosundaki tüm araçların lastik tamirini de kendi imkânlarıyla yapıyor. Binek araçlarda sökme-takma, tamir ve jant düzeltme işlemleri uygulanırken, büyük araçların lastik değişim ve onarımları da atölyelerde gerçekleştiriliyor. Kullanım süresi dolan lastikler kaplamaya gönderilerek yeniden değerlendiriliyor ve bütçeye katkı sağlanıyor.

Makine İkmal Atölyesi'nin malzeme ambarında ihtiyaç duyulan her türlü ekipman düzenli şekilde stoklanıyor. Ambar sorumluları, ustalardan gelen talepler doğrultusunda eksik parçalar için toplu alım planlaması yapıyor. Stoklar azaldığında sistem otomatik uyarı vererek eksiklerin hızlıca tamamlanmasını sağlıyor. Böylece bakım ve onarım süreçlerinde herhangi bir aksama yaşanmıyor.